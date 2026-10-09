Geht es nach der Staatsanwaltschaft, sollen sechs Ärzte und Pfleger der argentinischen Fußball-Legende für mehrere Jahre ins Gefängnis. Den Angeklagten werden Fehler und Versäumnisse vorgeworfen.

Buenos Aires (dpa) – Im Prozess um den Tod von Fußball-Legende Diego Maradona hat die Staatsanwaltschaft zum Teil langjährige Haftstrafen für die Angeklagten gefordert. Die Anklagebehörde wirft den betroffenen Ärzten und Pflegern des vor knapp sechs Jahren gestorbenen Superstars erhebliche Versäumnisse und Fehler vor, wie im Livestream der Verhandlung in San Isidro nördlich von Buenos Aires zu sehen war. Die Anklagen lauten auf Totschlag beziehungsweise fahrlässige Tötung.

Die längsten Freiheitsentzüge beantragte die Staatsanwaltschaft für Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque (12 Jahre) und Nancy Forlini (10), die medizinische Koordinatorin der Krankenkasse. Haftstrafen forderten die Ankläger auch für Maradonas Psychiaterin Agustina Cosachov (8), den Psychologen Carlos Díaz (5) sowie den Pfleger Ricardo Almirón (4) und dessen Vorgesetzten Mariano Perroni (4).

Wie Staatsanwalt Patricio Ferrari ausführte, sei der Tod Maradonas vermeidbar gewesen. Die medizinische Versorgung müsse als unzureichend angesehen werden. «Maradona war kein gesunder Patient, der überraschend verstorben ist, sondern ein Patient mit äußerst komplexen medizinischen Problemen.»

«Eine tickende Zeitbombe»

Der Weltmeister von 1986 war am 25. November 2020 in einer privaten Wohnanlage im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Wenige Wochen zuvor hatte er sich einer Gehirnoperation unterzogen. Anschließend sei Maradona medizinisch gesehen «eine tickende Zeitbombe» gewesen, so der Staatsanwalt. Gleichwohl hätten die medizinisch Verantwortlichen den Patienten vernachlässigt.

«Sie haben ihre Pflichten verletzt, Maßnahmen ergriffen, die der Heilkunst zuwiderlaufen, alle erforderlichen Handlungen unterlassen und Maradona in eine Situation der Hilflosigkeit gebracht», argumentierte der Staatsanwalt. Die Behandlung sei von einer «chaotischen Organisation» gekennzeichnet gewesen, kritisierte Ferrari.

Die Angeklagten haben die Vorwürfe bestritten. In den kommenden zwei Wochen sollen die Plädoyers der Nebenkläger sowie der Verteidigung erfolgen.

Bericht TN

Bericht La Nación