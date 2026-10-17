Barça gewinnt auch sein neuntes Ligaspiel – doch im Topduell mit Betis steht vor allem Lamine Yamal im Mittelpunkt. Und das nicht nur, weil ihm ein Traumtor gelingt.

Sevilla (dpa) – Welt- und Europameister Lamine Yamal hat den FC Barcelona zu einem deutlichen Sieg im Spitzenspiel bei Betis Sevilla geführt, mit einer provokanten Aktion aber auch für Aufsehen gesorgt. Beim 5:2 (2:1) des spanischen Fußball-Meisters erzielte der 19 Jahre alte Offensivstar zunächst ein Traumtor und gab eine Vorlage.

Nach der Pause suchte er dann die Auseinandersetzung mit Gegenspieler Facundo Bernal, der seinen Kopf daraufhin zweimal gegen den von Lamine Yamal nickte. Der Barça-Spieler ging zu Boden, Bernal sah die Rote Karte (54. Minute).

Neben Lamine Yamal (10.), der beim 1:0 den Ball fast vom Strafraumeck aus spektakulär in den Torwinkel setzte, hatten Rodri (41.), Gabriel Jesus (51.), Eric García (62.) und der frühere Leipziger Dani Olmo (81.) für das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick getroffen. In der Tabelle liegt Barça nach dem neunten Erfolg im neunten Ligaspiel weiter mit fünf Punkten vor Atlético Madrid.

Der Tabellendritte Betis, für den Valentin Gomez (27.) und Abde (53.) trafen, konnte die Partie lange offen halten. Nach dem Platzverweis waren dann aber die Gäste aus Katalonien die spielbestimmende Mannschaft. Am Sonntag kann Real Madrid an Betis vorbeiziehen und den Rückstand auf Barça mit einem Sieg gegen den FC Sevilla zumindest wieder auf sechs Punkte verkürzen.