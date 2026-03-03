Für Real Madrids Rodrygo ist die Saison nach seiner Knieverletzung gelaufen. Auch die WM wird der Brasilianer wohl verpassen. Nach Mbappés Ausfall ist das der nächste Schock für die Königlichen.

Madrid (dpa) – Die schlechten Nachrichten für Real Madrid reißen nicht ab: Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Rodrygo hat sich bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Getafe am Montagabend schwer verletzt. Der spanische Rekordmeister teilte mit, dass beim 25-Jährigen ein Riss des vorderen Kreuzbandes und ein Riss des Außenmeniskus im rechten Knie diagnostiziert wurde.

Saisonende und wohl WM-Aus für Rodrygo

Laut spanischen Medienberichten soll Rodrygo sehr lange ausfallen. Damit wäre die Saison für den Stürmer beendet. Auch die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird der Brasilianer voraussichtlich verpassen.

Für die Königlichen kommt die Verletzung von Rodrygo zur Unzeit. Real muss bereits auf den ebenfalls am Knie verletzten Superstar Kylian Mbappé verzichten. Nach der überraschenden Niederlage gegen Getafe liegen die Madrilenen im Kampf um die Meisterschaft zwölf Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona.