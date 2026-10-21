Champions League
Kreuzbandriss: PSG lange ohne Stürmer-Star Kwarazchelia
Paris Saint-Germain - FC Barcelona
Paris-Star Kwarazchelia (r) fällt mit einem Kreuzbandriss aus.
Thibault Camus. DPA

Diesen Sieg hat Paris teuer bezahlt. Zwei Topspieler klagen nach dem 4:2 gegen den FC Barcelona über Oberschenkelprobleme, einen dritten hat es heftig erwischt.

Paris (dpa) - Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Georgiens Stürmer-Star Chwitscha Kwarazchelia hat sich beim 4:2 von Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona eine schwere Knieverletzung zugezogen. Der 25-Jährige wird wegen eines Kreuzbandrisses monatelang fehlen. Er soll sich laut Angaben von PSG in den kommenden Tagen einer Operation am rechten Knie unterziehen. 

Zudem klagen zwei weitere wichtige Spieler der Pariser nach der Champions-League-Partie in der französischen Hauptstadt über Probleme. Weltfußballer Ousmane Dembélé bleibe wegen Beschwerden am linken Oberschenkel in den kommenden Wochen in Behandlung, Marquinhos wegen Problemen am rechten Oberschenkel.

© dpa-infocom, dpa:261021-930-871923/2

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