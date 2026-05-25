Das Saisonfinale in Turin wird von Fan-Zusammenstößen überschattet. Ein Mann wird schwer am Kopf verletzt. Ein Verein vom Comer See schafft Erstaunliches.

Turin (dpa) – Bei Ausschreitungen vor dem Turiner Fußball-Derby ist ein Mann schwer am Kopf verletzt worden. Der 36-Jährige wurde vermutlich durch eine Flasche getroffen. Der Fan von Juventus Turin musste in einem Turiner Krankenhaus operiert werden. Er befinde sich auf der Intensivstation, sein Zustand sei kritisch. Ersten Angaben zufolge wurden auch vier Polizisten verletzt.

Das Lokalduell hatte nach gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Fans und

Ordnungskräften vor dem Stadion nicht pünktlich angepfiffen werden können. Mit rund einer Stunde Verspätung traten die beiden Turiner Mannschaften auf dem Rasen gegeneinander an. Am Ende trennten sich der FC Turin und Juventus Turin 2:2 (0:1). Juve verpasste somit am letzten Spieltag die Champions League.

Stattdessen qualifizierte sich sensationell Como 1907 von Trainer Cesc Fàbregas nach einem 4:1 (1:0) bei US Cremonese erstmals in der 119-jährigen Vereinsgeschichte für die Königsklasse. Vor sieben Jahren hatte der Verein sogar noch in der vierten Liga gespielt.