Jude Bellingham spricht offen über Stress und mentale Hilfe – und darüber, was ihm im Leben abseits des Fußballs noch fehlt. Was hinter seiner Offenheit steckt.

London (dpa) – Auf dem Platz ein gefeierter Star, im Privatleben in manch banalen Dingen hilflos: Jude Bellingham bedauert seine fehlenden Fähigkeiten im Alltag. «Ich kann nicht kochen, ich kann nicht Auto fahren... Ich bin gut in dem, was ich tue, aber in allem anderen? Nicht so toll», sagte der englische Fußball-Nationalspieler der britischen «Vogue». «Ich bin von meinen Freunden, meiner Familie abhängig, dass sie Dinge erledigen. Koch, Reinigungskraft, Mama oder wer auch immer.»

Bereits zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund und nun auch bei Real Madrid wird der 23-Jährige von seiner Mutter Denise begleitet. Die ehemals im Personalwesen angestellte Bellingham verwaltet zudem die Finanzen der Familie.

Bewusst gewählte Offenheit

Dass ihr Sohn Hilfe im Alltag benötigt, steht offenbar in enger Verbindung zu seiner Karriere. «Ich arbeite jeden Tag den ganzen Tag. Dadurch habe ich wohl verpasst, die grundlegenden Dinge zu erledigen. Aber es wird die Zeit kommen, in der ich das lerne», sagte Jude Bellingham. Er fühle sich reif im fußballerischen Kontext, «aber was das Leben angeht, fühle ich mich ehrlicherweise gar nicht so reif».

Die offenen Worte wählte Bellingham bewusst. «Es fühlt sich gerade gut an, etwas mehr von mir preiszugeben und den Leuten etwas mehr von mir zu zeigen», sagte der frühere BVB-Profi. Am Donnerstagabend steht er erstmals zusammen mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Jobe im Kader der englischen Mannschaft, die im Wembley-Stadion von London Kroatien in der Nations League empfängt.

Mentale Hilfe

Der Offensivspieler räumte ein, mentale Hilfe in Anspruch genommen zu haben. «Die vergangene Saison hat wirklich viel von mir abverlangt und ich wurde angespannt und gestresst», sagte Bellingham. «Ich habe angefangen, mit jemandem darüber zu reden, das hat mir sehr geholfen.» Weitere Details darüber gab er nicht preis.