Robert Lewandowski verlässt den FC Barcelona nach vier Jahren und drei Meistertiteln. Wie geht es jetzt für den 37-Jährigen weiter?

Barcelona (dpa) – Die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist vorbei. Der frühere Torjäger des FC Bayern München erhält beim spanischen Meister keinen neuen Vertrag. «Kam als Star, geht als Legende», schrieb Barcelona in den sozialen Medien.

Der polnische Nationalspieler spielte vier Jahre für Barcelona und gewann in der Zeit dreimal die spanische Meisterschaft. Noch unklar ist, was der 37-Jährige nun macht. «Es ist Zeit, weiterzuziehen. Ich verlasse das Land mit dem Gefühl, dass meine Mission abgeschlossen ist. Vier Saisons, drei Meistertitel. Ich werde die Liebe, die ich von den Fans in meinen ersten Tagen erhalten habe, nie vergessen», schrieb Lewandowski bei Instagram

Lewandowski erzielte in dieser Saison bislang 13 Tore. In der spanischen La Liga stehen noch zwei Spieltage an. Am Sonntag spielt Barcelona gegen Betis Sevilla.