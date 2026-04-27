Sie verloren das vorentscheidende Spiel gegen Deutschland 0:6. Dann schieden die Slowaken in den Playoffs aus - keine WM-Teilnahme in diesem Sommer. Und nun brauchen sie einen neuen Trainer.

Bratislava (dpa) – Nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation – unter anderem durch die 0:6-Pleite in Leipzig gegen Deutschland – wird Francesco Calzona nicht mehr weiter als Trainer der slowakischen Fußball-Nationalmannschaft arbeiten. Der Verband bot ihm nach eigenen Angaben eine Verlängerung um zwei Jahre an, Calzona soll dies abgelehnt und auf einen längerfristigen Vertrag spekuliert haben.

Niederlage in den Playoffs nach Debakel in Deutschland

«Nach einer offenen und konstruktiven Diskussion wurde vereinbart, dass Francesco Calzona nicht mehr mit unserer Nationalmannschaft zusammenarbeiten wird», hieß es nun aber vom Verband. «Über die Dauer der Zusammenarbeit konnte keine Einigung erzielt werden.» Der 57 Jahre alte Neapolitaner hatte die Mannschaft im August 2022 übernommen.

Nach der krachenden Niederlage hatten die Slowaken in die Playoffs gemusst. Dort hatten sie daheim gegen Außenseiter Kosovo 3:4 verloren.