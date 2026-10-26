Bayerns Harry Kane wird mit der so begehrten individuellen Auszeichnung im Weltfußball geehrt - und entsprechend gefeiert. Einem seiner Trainer gehen die Superlative aus.

London (dpa) - Draußen vor dem altehrwürdigen London Palladium riefen die englischen Fans in der Nacht noch lange den Namen von Harry Kane. Der Stürmerstar des FC Bayern wurde als erster Engländer seit 25 Jahren mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or ausgezeichnet - und konnte es selbst kaum fassen.

«Nicht viele Menschen hätten das gedacht, und vielleicht hätte selbst ich nicht gedacht, dass ich es so weit bringen würde», sagte Kane im Interview des Streamingdienstes DAZN. Er sei nie der Spieler gewesen, von dem die Leute gedacht hätten, dass er ein Superstar werden würde. Nun - er ist es geworden. So gut wie der 33-Jährige war in der vergangenen Saison nach Ansicht der Juroren bei der Journalistenwahl niemand. Nicht Kylian Mbappé, nicht Lamine Yamal, nicht Rodri und nicht Lionel Messi.

Die Danksagung

Auf der Bühne des Theaters bedankte sich Kane bei etlichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, darunter auch sein ehemaliger Bayern- und aktueller Nationaltrainer Thomas Tuchel und der Münchner Coach Vincent Kompany, der nach einem Zusammenbruch am Freitag nicht hatte anreisen können. Emotional wurde es, als Kane über seine Familie sprach. Er dankte seinen Schwiegereltern, seinen Eltern, seinem Bruder Charlie, seiner Frau Katie im Saal - und schickte einen Gruß an die Kinder daheim.

«Es ist nach eurer Zubettgehzeit», sagte der England-Captain. «Ihr seid der Grund, warum ich das tue. Das hier ist ein ganz besonderer Moment. Ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen und mit euch zu feiern. Ich liebe euch sehr.» Seine Frau bezeichnete Kane als seine beste Freundin und größte Unterstützerin. «Wir haben es geschafft», sagte der sichtlich ergriffene Stürmer. «Ohne dich wäre das nicht möglich.»

Die Reaktionen

Prinz William: «Was für eine fantastische Leistung und so wohlverdient. Ein brillanter Kapitän, ein bemerkenswerter Spieler und jemand, der Fußballfans auf der ganzen Welt so viele unvergessliche Momente beschert hat.»

Herbert Hainer (Präsident des FC Bayern): «Das ist ein stolzer Tag für den FC Bayern. Harry Kane kann alles - und er schießt Tore, Tore, Tore. Er steht nun in einer Reihe mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Karl-Heinz Rummenigge - das sagt alles über unsere Geschichte aus: Der Verein und Harry Kane haben zusammengefunden, sind zusammen gewachsen und erreichen zusammen die allerhöchsten Ziele.»

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender des FC Bayern): «Harry Kane hat sich diesen Titel mehr als verdient: Er bricht seit Jahren einen Rekord nach dem anderen, und wir wissen sehr zu schätzen, welch herausragenden Charakter er über seine vielen Tore und Vorlagen hinaus mitbringt.»

Thomas Tuchel (englischer Nationaltrainer, ehemaliger Bayern-Trainer): «Mir sind schon vor langer Zeit die Superlative ausgegangen, um deine Leistungen zu beschreiben, aber ich freue mich sehr zu sehen, dass du nun auch offiziell von der Fußballwelt anerkannt wurdest.»

Marc Lenz und Steffen Merkel (Bundesliga-Geschäftsführer): «Harry Kane ist einer der herausragenden Spieler seiner Generation. Er verkörpert extreme Leistungsbereitschaft, außergewöhnliche Fähigkeiten und inspiriert Millionen Fußballfans immer wieder aufs Neue - das ist sportliche und menschliche Exzellenz.»

Die Pressestimmen

«The Times»: «Sechs Meilen von der Brisbane Road entfernt, wo er sein erstes Profitor in Englands dritter Liga erzielte, und acht Meilen von Arsenals Hale-End-Akademie, aus der er entlassen wurde, weil er "moppelig" war, hat Harry Kanes langer Weg, sich selbst zu beweisen, seinen unglaublichsten und inspirierendsten Zielpunkt erreicht.»

«The Telegraph»: «"Wow, wow, wow", sagte Harry Kane, als er nach dem Gewinn des Ballon d'Or 2026 die Bühne des London Palladium betrat. In der Tat: Wow.»

«The Sun»: «YES HE KAN (Ja, er kann's). Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or, dem gerührten Star versagt die Stimme, als er als erster englischer Topstar seit 25 Jahren die Auszeichnung abräumt.»

Das historische Ausmaß

Die Engländer feierten ausgiebig die Besonderheit, dass die Auszeichnung an einen Spieler der Three Lions ging. «Harry Kane beendet Englands 25-jährige Wartezeit auf den Ballon d'Or», schrieb der Sender Sky News. Im Jahr 2001 war Michael Owen ausgezeichnet worden, Kane war da noch meilenweit vom Profidasein entfernt. Seine 73 Tore in 65 Spielen für die Bayern und die Nationalmannschaft dürften noch lange nachhallen. Die Auszeichnung für den besten Stürmer der vergangenen Saison nahm Kane folgerichtig auch mit nach Hause.

Für die Bundesliga endete dank Kane derweil eine noch längere Wartezeit. Vor dem Bayern-Stürmer war Matthias Sammer 1996 der letzte in Deutschland spielende Profi, der mit dem Ballon d'Or geehrt wurde. Kane ist zudem der erste damit ausgezeichnete Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge 1981. Die Münchner kündigten an, dass der Ballon-d'Or-Gewinner beim Bundesliga-Gipfel am Samstag gegen Borussia Dortmund noch einmal im Stadion geehrt werde.