Im Duell der beiden zuvor ungeschlagenen Londoner Topclubs gerät Meister Arsenal früh in Rückstand. Dann leitet Nationalspieler Kai Havertz gegen Chelsea die Wende ein.

London (dpa) – Angeführt vom deutschen Nationalspieler Kai Havertz hat der englische Fußballmeister FC Arsenal das London-Derby gegen den FC Chelsea nach frühem Rückstand gewonnen. Havertz erzielte beim 2:1 (1:1) des Titelträgers den Ausgleich und war auch am Siegtreffer indirekt beteiligt.

Chelsea mit Blitzstart – Dann trifft Havertz

Zunächst erwischte Chelsea im Emirates Stadion den besseren Start. Schon nach 80 Sekunden schoss Neuzugang Morgan Rogers die Gäste in Führung. Arsenal ließ sich davon nicht verunsichern und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Der vermeintliche Ausgleich durch Riccardo Calafiori wurde nach VAR-Entscheidung wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen.

In der 25. Minute traf Havertz schließlich zum hochverdienten 1:1. Nach Zuspiel von Declan Rice dribbelte der Nationalspieler sehenswert in den Strafraum und überwand Chelseas neuen Torhüter Emiliano Martinez. Der Argentinier, der erst vor einer Woche von Aston Villa zu den Blues gewechselt war, sah dabei nicht gut aus.

Nach der Pause blieb der Meister die spielbestimmende Mannschaft, während Chelsea vor allem auf Konter lauerte. Einen Pass von Christos Tzolis auf Havertz ließ der Ex-Leverkusener durch, sodass der Ball bei Martin Ödegaard (50.) landete, der das 2:1 erzielte. In den Schlussminuten verhinderte Arsenal-Keeper David Raya mit einer Parade den Ausgleich durch Estevao.

Arsenal makellos – Erste Niederlage für Alonsos Chelsea

Der starke Havertz wurde nach knapp 80 Minuten unter großem Applaus ausgewechselt. Für seine Gunners war es der dritte Sieg im dritten Spiel, was in der Premier League außerdem nur Manchester City gelang. Chelsea kassierte nach zwei Siegen die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Xavi Alonso.