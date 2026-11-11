Seit Kindertagen träumen Jude und Jobe Bellingham davon, gemeinsam für England aufzulaufen. Im Flutlicht von Wembley könnte es so weit sein. Welche Rolle die Eltern spielen und was das große Ziel ist.

London/Leipzig (dpa) – Für Jude Bellingham kann nach dem Abend in Wembley möglicherweise nicht mehr viel kommen. Schließlich könnte Englands Schlüsselspieler erstmals gemeinsam mit seinem Bruder Jobe für die Three Lions spielen – eine seit den Kindheitstagen auf den Wiesen von Stourbridge treibende Kraft. «Es wäre der größte Traum meines Lebens und würde mir mehr als alle Trophäen bedeuten», sagt der Star von Real Madrid.

Morgen Abend liegt es im Flutlicht des wohl berühmtesten Fußballstadions der Welt dann an Trainer Thomas Tuchel, ob er gegen Kroatien neben dem gesetzten Jude den zwei Jahre jüngeren Jobe einsetzt. Es wäre Jobes Debüt. «Wenn uns das regelmäßig gelingen würde und wir mal bei einem großen Turnier zusammen spielen und etwas gewinnen würden – nichts würde dem auch nur nahekommen, nichts», betont der 23 Jahre alte Ex-Dortmunder.

Nachfolger der Nevilles

Die Nominierung der Bellinghams ist gerade so etwas wie die Feel-Good-Story in England und lenkt die Fans vom grummeligen Alltag des Nationalteams ab. Das Halbfinal-Aus bei der WM gegen Argentinien ist schließlich längst nicht verkraftet und in der Gruppe der Nations League war das Team nicht wirklich auf Augenhöhe mit Weltmeister Spanien.

Dass zwei Brüder das berühmte Trikot mit den drei Löwen tragen, ist in England keine Seltenheit. Die Bellinghams wären das 22. Brüderpaar und zugleich die ersten Brüder seit Gary und Phil Neville, die gemeinsam auf dem Platz stehen würden.

Die Rolle der Eltern

Dass es die Bellinghams irgendwann schaffen würden, war in gewisser Weise absehbar. Schon früh schlossen sie sich der Akademie von Birmingham City an. Die Eltern Denise und Mark ließen sich von den Avancen europäischer Großclubs nicht locken. Wenn die Noten in der Schule nicht gut waren, durften die Jungs nicht spielen.

In diesem Punkt war offenbar vor allem die Mutter stur, die Jude auch heute noch in Madrid begleitet. Sie arbeitete einst im Personalwesen und verwaltet nun die Finanzen der Familie. «Ohne meine Mutter würde ich manchmal in den Tiefs zu tief sinken oder in den Hochs zu hoch fliegen», gibt Jude zu.

Vater Mark begleitet Jobe in Dortmund, was nach dessen erstem Bundesliga-Einsatz ganz Deutschland erfuhr. Der 50-Jährige wütete nach dem 3:3 beim FC St. Pauli vor etwas mehr als einem Jahr im Kabinentrakt und machte den BVB-Bossen klar, was er von der Auswechslung seines Sohnes zur Halbzeit hielt. Nämlich nichts.

Abgesehen von diesem Vorfall gibt es überwiegend positive Stimmen zu den Eltern. Sie halten sich im Hintergrund, planen die Karrieren ihrer Söhne. Oft wird die gute Erziehung von Wegbegleitern erwähnt, die Jungs seien höflich, bescheiden und offen.

Bälle auf dem Dach der Schule

Die Geschichte begann beim Stourbridge FC, einem von Vater Mark mitgegründeten Club im Westen Birminghams. Es ist eine ruhige Gegend, die grüne und hügelige Landschaft von Worcestershire liegt hier näher als das industrielle Black Country.

Das Fußballfieber packte Jude im Alter von etwa sechs Jahren, schon ein Jahr später ging es zu Birmingham City. Das Talent haben die Söhne vom Vater, einem Stürmer, der im Amateurbereich in 25 Jahren über 700 Tore geschossen haben soll. Erster Leidtragender von Judes Fußballkunst war der Hausmeister der Grundschule. Jeden Tag musste Mark Williams Bälle vom Dach holen. «Irgendwann wurde es eine Art Witz und ich habe die Leiter einfach stehen lassen», sagte Jude Bellingham dem «Independent».

Der jüngere Jobe kapselte sich zumindest optisch vor einigen Jahren vom bereits erfolgreichen Jude ab. Statt Bellingham steht seit der Zeit in Sunderland nur sein Vorname auf dem Trikot. Das soll auch in der Nationalmannschaft so sein. Er wolle damit zeigen, dass er seinen eigenen Weg gehe – auch wenn dieser die Brüder wie in diesen Tagen gelegentlich zusammenführt.