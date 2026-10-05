Zinedine Zidane wechselt gegen Belgien erst spät seine Stars um Bayern-Stürmer Michael Olise ein. Die liefern eine Show. Italien präsentiert sich abgezockt.

Paris (dpa) – WM-Halbfinalist Frankreich hat dank Bayern Münchens Michael Olise den ersten Heimsieg unter dem neuen Nationaltrainer Zinédine Zidane gefeiert. Der zweimalige Weltmeister gewann im vierten Spiel der Nations League mit 4:1 (0:1) gegen Belgien. Mit dem Sieg in Paris baute Frankreich die Tabellenführung in der Gruppe A1 aus, Belgien rutschte wegen des 3:1 (1:0)-Erfolges von Italien gegen die Türkei auf Rang drei ab.

Der erste Treffer des Abends gelang dem früheren Bundesliga-Profi Dodi Lukébakio in der 35. Minute. Nach einem feinen Pass hinter die französische Verteidigung lief der langjährige Stürmer von Hertha BSC völlig frei auf Frankreichs Tor zu und blieb im Duell mit Keeper Guillaume Restes eiskalt.

Doch Zidane, der vom Remis gegen Italien am Freitag nur Kapitän Ousmane Dembelé in der Startelf belassen hatte, wechselte in der zweiten Hälfte seine Stammkräfte ein. Die sorgten dann auch für die Wende: Desiré Doué gelang der Ausgleich (77. Minute), Rayan Cherki legte vier Minuten später nach. In der Schlussphase lief dann die Show des Michael Olise, der nach seiner Vorlage zum Führungstreffer mit einem Doppelpack innerhalb von drei Minuten alles klarmachte (88., 90.+1).

Italien erneut Sieger gegen die Türkei

Auch Italiens Trainer Roberto Mancini hatte nach dem ermutigenden Auftritt in Frankreich kräftig durchrotiert und brachte unter anderem Gianluca Scamacca von Beginn an. Der Mittelstürmer bedankte sich mit dem 1:0 in der 26. Minute, als er bei der ersten echten Gelegenheit der Gastgeber per Dropkick die Unterkante der Latte traf, von wo der Ball ins Tor prallte.

Im zweiten Durchgang durften die auf Augenhöhe spielenden Türken nur kurz jubeln: Drei Minuten nach Aral Simsirs Ausgleich (61.) waren die Azzurri dank Riccardo Calafioris Kopfball wieder vorn. Der eingewechselte Pio Esposito stellte die Weichen endgültig auf Sieg für die Gastgeber in Bologna (87.).