Noch spielt Lionel Messi weiter für Inter Miami. Aber was ist, wenn er seine Karriere auch dort mal beendet? Argentiniens Nationalcoach macht auf Nachfrage einen Vorschlag.

Córdoba (dpa) – Argentiniens Erfolgscoach Lionel Scaloni hat Lionel Messi das Tor aufgemacht für die Zeit nach dessen Vereinskarriere. «Wenn er hierherkommen will, ist das überhaupt kein Problem», sagte Scaloni bei einer Pressekonferenz vor dem Testspiel des Vizeweltmeisters in Córdoba gegen Costa Rica. In Anspielung auf den Weggang von Walter Samuel aus dem Betreuerstab zum Jahresende ergänzte der Chefcoach: «Jetzt, wo Walter geht, na ja … soll er doch kommen.»

Messi hat mit 39 Jahren seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. 2022 bei der WM in Katar hatte er mit dem Titel den so lange ersehnten größten Triumph seiner Karriere geschafft. Im Sommer bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko verhinderte Spanien im Finale die erneute Krönung. Bei Inter Miami steht Messi noch bis Ende 2028 unter Vertrag.

Scaloni selbst verlängerte seinen Vertrag als Nationaltrainer kürzlich erst bis einschließlich der WM 2030. Der Coach glaubt, dass Messi auch nach 2028 weitermacht. «Er wird weiter spielen, auch über das Jahr 2030 hinaus. Der Nationalmannschaft hat er zwar schon abgesagt, aber als Fußballer wird er hoffentlich so lange weitermachen, wie er kann», sagte der 48-Jährige.