Der deutsche Coach Matthias Jaissle erlebt seine zweite Ligapleite als Newcastle-Trainer. Und das gegen Aufsteiger Coventry City, der zuvor ein sehr ruckeliges Premier-League-Comeback hatte.

Coventry (dpa) - Der Premier-League-Club Newcastle United um den deutschen Fußballtrainer Matthias Jaissle hat überraschend beim zuletzt strauchelnden Aufsteiger Coventry City verloren. Der gebürtige Nürtinger erlebte beim 1:4 (0:1) seine zweite Ligapleite mit den «Magpies». Coventry, trainiert von Ex-Chelsea-Star Frank Lampard, hatte zuvor vier seiner fünf Partien verloren.

Der sehenswerte Weitschuss-Hammer von Newcastle-Profi Sven Botman (70. Minute) reichte nicht für die Wende. Jack Rudoni (6.) und Sidiki Cherif (48.) erzielten die ersten Treffer der Gastgeber, ehe Ellis Simms (81.) sowie Stephen Mfuni (86.) den Sieg perfekt machten.

Im Sommer hatte der zuvor in Saudi-Arabien engagierte Jaissle als Nachfolger von Eddie Howe übernommen. Aktuell steht das Team mit acht Punkten im Mittelfeld. Coventry war mit Ex-Nationalspieler Lampard nach 25 Jahren Abstinenz in die englische Premier League zurückgekehrt.