Vom WM-Quali-Aus zur neuen Mission: Ex-Nationalcoach Gennaro Gattuso soll Lazio Rom als neuer Trainer mit Kampfgeist und Erfahrung wieder nach oben führen.

Rom (dpa) – Italiens früherer Nationaltrainer Gennaro Gattuso übernimmt den Trainerposten beim italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom. Der 48-Jährige unterschrieb beim Hauptstadtclub, wie der Verein mitteilte. Der Wechsel folgt nur wenige Monate nach seinem Abschied von der Nationalmannschaft nach dem erneuten WM-Aus.

Lazio Rom begrüßte in einer Mitteilung die Verpflichtung von Gattuso und zeigte sich überzeugt, dass dessen Erfahrung, Professionalität und Entschlossenheit helfen sollen, die sportlichen Ziele des Serie-A-Clubs zu erreichen.

Früherer Weltmeister musste nach WM-Blamage gehen

Gattuso hatte bis Anfang April die Squadra Azzurra betreut, musste seinen Posten aber nach dem abermaligen Scheitern der Italiener in der WM-Qualifikation im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina im März räumen. Neben Gattuso mussten auch Fußballverbandspräsident Gabriele Gravina sowie die ehemalige Torwart-Legende Gianluigi Buffon als Teamkoordinator gehen.

Der Weltmeister von 2006 war bereits als Spieler eine prägende Figur im italienischen Fußball. Anschließend hatte er mehrere Trainerstationen in der Serie A – etwa bei der SSC Neapel und der AC Mailand – übernommen.