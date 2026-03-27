Sammie Szmodics muss nach einem Kopfzusammenstoß vom Platz getragen werden. Jetzt meldet er sich der Fußballer mit einer guten Nachricht an die Fans.

Prag (dpa) – Nach dem heftigen Zusammenstoß mit einem Gegenspieler und der folgenden Bewusstlosigkeit gibt es bei Irlands Fußball-Nationalspieler Sammie Szmodics Entwarnung. Der irische Verband teilte mit, dass der 30-Jährige mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht worden war, dies nach einer Beobachtungsphase aber wohlbehalten wieder verlassen habe.

Beim 3:4 im Elfmeterschießen gegen Tschechien im Halbfinale der europäischen WM-Playoffs war Szmodics in der Verlängerung bei einem Luftzweikampf mit seinem Gegenspieler Stephan Chaloupek zusammengestoßen. «Sammie lag bewusstlos auf dem Boden, aber wir haben gute Ärzte und die haben sich um ihn auf dem Platz gekümmert», sagte Irlands Trainer Heimir Hallgrimsson.

Für Elfmeterschießen eingewechselt

Die Iren hatten in Prag nach 23 Minuten bereits 2:0 geführt, den Gastgebern gelang jedoch kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit noch der Ausgleich. Szmodics war in der 115. Minute eingewechselt worden und wurde wenige Minuten später noch vor dem Elfmeterschießen vom Platz getragen.

Hallgrimsson hatte nach dem Spiel bestätigt, dass Szmodics wegen des nahen Elfmeterschießens als vorgesehener Schütze eingewechselt worden war. Der frühere Stuttgarter Jan Kliment hatte den entscheidenden Elfmeter verwandelt und Tschechien ins Playoff-Finale gegen Dänemark am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) in Prag geschossen.

«Ich bin total enttäuscht, wie es ausgegangen ist. Die Fans und die Jungs waren den ganzen Abend über großartig», schrieb Szmodics in einer Instagram-Story am Freitagmorgen. Er bedankte sich beim medizinischen Team, «das so schnell gehandelt hat, um mir zu helfen. Es geht mir schon besser.» Der Profi von Derby County war mehrere Minuten auf dem Platz behandelt worden, ehe er mit Halskrause und einem Stabilisator um den Kopf auf einer Trage abtransportiert wurde.