Paris (dpa) – Der europäische Herausforderer von Gianni Infantino um die FIFA-Präsidentschaft, Philippe Diallo, gibt sich kurz nach Bekanntgabe seiner Kandidatur entschlossen. «Ich habe, wie ich glaube, die Erfahrung, die Überzeugungen, die Werte», sagte der 63 Jahre alte Diallo dem französischen Sportsender RMC zufolge. «Ich will gewinnen. Denn das, was passiert, hat schockiert und entspricht nicht der Zukunft des Fußballs.»

Diallo ist Chef des französischen Fußballverbands FFF. Dieser stellte sich in einer Sitzung des Exekutivrats einstimmig hinter Diallo, wie es in einer Mitteilung hieß, und bestätigte dessen Kandidatur offiziell. Am 18. März 2027 wird über die Präsidentschaft der FIFA entschieden.

Diallo: Werte mit Füßen getreten, Vertrauen gebrochen

«Im Rahmen eines demokratischen Prozesses ist es an der Zeit, dass eine andere Stimme eine respektvollere Stimme des Fußballs trägt», sagte Diallo laut RMC. Zunächst sei er nicht Kandidat gewesen, habe nach dem Insistieren seiner europäischen Kollegen aber eingelenkt. «Werte unseres Sportes wurden mit Füßen getreten. Das Vertrauen, das in unsere Organisation und seinen Präsidenten gesetzt wurde, ist gebrochen worden», meinte Diallo. «Um meinen Überzeugungen treu zu bleiben, konnte ich mich dem nicht entziehen.»

Nach seinen Angaben habe er auch bereits aus anderen Erdteilen Zuspruch erhalten. Auch habe es bereits Kontakt zum japanischen Kandidaten Kozo Tashima gegeben. Dieser verfolge einen ähnlichen Ansatz. «Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir Kräfte bündeln und dafür sorgen, dass alle, die diese Vision teilen, sich vereinen, um zu gewinnen.»

Laut RMC gab Diallo auch bereits Einblicke in seine inhaltliche Ausrichtung. «Es kann keine einzelgängerische Form der Leitung mehr geben, in der die großen Themen des Fußballs ohne jegliche Transparenz entschieden werden.» Er wolle eine offene Leitung vorschlagen. Der Präsident sei dabei zuständig für die Vision, der Generalsekretär für die laufenden Geschäfte der FIFA.