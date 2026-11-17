Ein Fan verhöhnt Kylian Mbappé mit Affenlauten - und wird dabei gefilmt. Das hat jetzt Konsequenzen.

Oviedo (dpa) – Ein Fußballfan ist in Spanien wegen rassistischer Beleidigungen gegen Stürmerstar Kylian Mbappé zu elf Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann hatte den französischen Profi von Real Madrid während eines Ligaspiels des spanischen Rekordmeisters in Oviedo im August 2025 mit Affenlauten und abwertenden Gesten verhöhnt, wie die Justiz der Region Asturien mitteilte.

Das Strafmaß wurde vom Provinzgericht in Asturien festgelegt, nachdem der Angeklagte die Tat eingeräumt hatte. Die Vollstreckung der Haftstrafe wurde für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Voraussetzung dafür ist, dass der Verurteilte in diesem Zeitraum sich weder Mbappé nähert noch Stadien aufsucht, in denen offizielle Spiele ausgetragen werden.

Nach Gerichtsangaben gilt das Verbot für Begegnungen der beiden spanischen Profiligen sowie für alle Wettbewerbe des spanischen (RFEF), des europäischen (UEFA) sowie des Weltverbandes (FIFA). Neben der Haftstrafe muss der Mann eine Geldstrafe von insgesamt 1440 Euro zahlen.

Rassistische Beleidigungen verbreiten sich im Netz

Zudem wurde ihm für drei Jahre und elf Monate die Ausübung von Berufen im Bildungs-, Sport- und Freizeitbereich untersagt. Das Gericht berücksichtigte seinen Alkoholkonsum zum Tatzeitpunkt als strafmildernden Umstand.

Der Vorfall ereignete sich am 24. August 2025 im Stadion Carlos Tartiere. Als der französische Nationalspieler ein Tor gegen Real Oviedo erzielte, machte der Zuschauer Affenbewegungen und -Laute. Die Szene wurde von TV-Kameras aufgenommen und verbreitete sich anschließend in sozialen Netzwerken.

Real Madrid, das in dem Verfahren als Nebenkläger auftrat, begrüßte das Urteil. Der Verein wertete es als weiteren Schritt im Kampf gegen Rassismus im Fußball. In ähnlichen Fällen waren zuvor bereits Zuschauer wegen rassistischer Beleidigungen gegen Real-Spieler in den Stadien Mestalla (Valencia), Son Moix (Mallorca), Vallecas (Madrid) und José Zorrilla (Valladolid) verurteilt worden.