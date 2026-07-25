Die Szene mit den Norwegern ist seit der Fußball-WM weltweit bekannt. Jetzt macht Stürmerstar Erling Haaland damit auch Stimmung bei der Hochzeit eines prominenten Teamkollegen.

Brindisi (dpa) – Norwegens Fußball-Star Erling Haaland hat auf der Hochzeit des italienischen Nationaltorwarts Gianluigi Donnarumma (27) die Hochzeitsgesellschaft zum Rudern gebracht. Auf der Party seines Teamkollegen gab der 26 Jahre alte Stürmer von Manchester City – wie nach norwegischen Erfolgen bei der WM – mit einer Trommel den Takt vor.

Andere Festgäste hatten sich dazu auf den Boden gesetzt und machten dann mit großer Begeisterung Ruder-Bewegungen. Ein Video zeigt, wie die Feiernden dabei «Ro» rufen – so wie die norwegischen Fans in den Stadien bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Das Fest zur Hochzeit von Donnarumma und seiner langjährigen Freundin Alessia Elefante (29) fand in der Nähe der Gemeinde Fasano in der süditalienischen Region Apulien statt. Zuvor hatten die beiden auf dem Standesamt und in der Kirche San Giorgio Martire geheiratet. Donnarumma spielt ebenfalls beim englischen Erstliga-Verein Manchester City. Sowohl er als auch Haaland hatten bei der Ruder-Einlage sichtlich großen Spaß.