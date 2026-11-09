Fußball
Guardiolas Ex-Assistent wird Trainer von Olympique Lyon
Carlos Vicens
Carlos Vicens wird neuer Trainer in Lyon. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Carlos Vicens arbeitete vier Jahre unter Pep Guardiola bei Manchester City und war zuletzt beim SC Braga tätig. Jetzt übernimmt er in Lyon.

Lesezeit 1 Minute

Lyon (dpa) – Ein früherer Assistent von Star-Trainer Pep Guardiola tritt bei Olympique Lyon die Nachfolge von Paulo Fonseca an. Carlos Vicens, von 2021 bis 2025 unter Guardiola bei Manchester City, ist neuer Coach des französischen Fußball-Erstligisten. Wie der Club mitteilte, erhält der 43 Jahre alte Vicens einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Guardiolas einstiger Mitarbeiter war zuletzt bis Mitte Oktober für den SC Braga in Portugal tätig.

Fonseca hatte Lyon in der vergangenen Woche überraschend in Richtung Sporting Lissabon verlassen. In der Ligue 1 belegt Olympique den fünften Platz mit 17 Punkten nach zehn Spieltagen. Am vergangenen hatte das Team bei Stade Brest 0:2 verloren.

© dpa-infocom, dpa:261109-930-970305/1

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