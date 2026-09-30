Pep Guardiola prägte Manchester City über viele Jahre. Nun drohen dem Club in einem Finanzskandal harte Strafen. Der 55-Jährige äußert sich zum Thema.

Manchester (dpa) – Startrainer Pep Guardiola hat dem von einem Finanzskandal erschütterten Fußballclub Manchester City seine Unterstützung zugesagt. «Ich möchte, dass jeder einzelne Manchester-City-Fan auf der ganzen Welt weiß, dass ich für euch da bin – mehr denn je», heißt es auf dem offiziellen Instagram-Konto des 55-Jährigen.

«Ich stehe hinter meinem Verein, meinem Eigentümer, meinem Vorsitzenden, Ferran, den Spielern, den Mitarbeitern, Enzo und euch, unseren einzigartigen Fans – das war schon immer so und wird auch immer so bleiben», ist dort zudem zu lesen. «Lasst mich eines klarstellen: Wir werden das gemeinsam durchstehen. Ich liebe euch alle.» Ferran Soriano ist Geschäftsführer des Clubs. Enzo Maresca ist Guardiolas Nachfolger als Trainer.

Finanzregeln der Premier League gebrochen

Man City wurde von einer unabhängigen Kommission in allen Anklagepunkten wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League zwischen den Spielzeiten 2009/10 und 2017/18 für schuldig befunden. Dem englischen Topclub drohen harte Strafen. Guardiola war 2016 zum Verein gekommen und hatte ihn bis zum Ende der vergangenen Saison trainiert. Danach übernahm er eine Botschafter-Rolle für Man City.

Mit den Skyblues gewann Guardiola, der zuvor den FC Bayern München und dem FC Barcelona gecoacht hatte, unter anderem sechsmal die Meisterschaft und einmal die Champions League.