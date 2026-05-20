Die Meisterschaft ist futsch, die Saison für Manchester City gelaufen. Für Spannung sorgt nur noch Pep Guardiola. Trotz eines Vertrags bis 2027 deutet sich ein Abschied des Trainers im Sommer an.

Bournemouth (dpa) – Star-Trainer Pep Guardiola hat die Spekulationen über seinen bevorstehenden Abschied von Manchester City weiter befeuert. Nach dem 1:1 (0:1) in Bournemouth und der dadurch verpassten Meisterschaft vermied der 55-Jährige ein klares Bekenntnis zu seiner Zukunft bei den Cityzens.

Vertrag läuft noch bis 2027

«Ich könnte sagen, dass ich noch ein Jahr Vertrag habe», sagte er im Interview des britischen Senders Sky Sports. «Sie werden das verstehen: Die erste Person, mit der ich sprechen muss, ist mein Vorsitzender. Wir haben entschieden, dass wir am Ende der Saison schauen und reden. Dann treffen wir eine Entscheidung.»

Zuvor hatte die britische Boulevard-Zeitung «The Sun» berichtet, der 55-Jährige habe seiner Mannschaft am Montagabend in einer Telefonschalte die Entscheidung über seinen Rücktritt mitgeteilt. Als Nachfolger wird Enzo Maresca gehandelt. Bereits nach dem Spiel gegen Aston Villa am Sonntag waren mehrere Berichte über den Abschied des Spaniers erschienen. Guardiola soll sich darüber geärgert haben.

Guardiola: Arsenal hat Titel verdient

Nun betonte der Coach, er habe während der laufenden Spielzeit nicht über seine Zukunft nachgedacht. «Denn wenn wir um den FA Cup spielen, um die Qualifikation für die Champions League oder um die Premier League kämpfen, dann habe ich nur eine Sache in meinem Kopf und im Fokus: die Mannschaft auf ihr höchstes Niveau zu bringen.»

Nach dem Remis in Bournemouth hat Man City vier Punkte Rückstand auf Arsenal und damit am letzten Spieltag keine Chance mehr, den Tabellenführer einzuholen.

Für Arsenal, das von Guardiolas früherem Assistenten Mikel Arteta trainiert wird, ist es der erste Meistertitel seit 2004. «Sie haben ihn verdient», sagte Guardiola und gratulierte im Namen von Manchester City «Arsenal, Mikel, dem Stab, allen Spielern und den Fans».