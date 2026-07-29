Weltstars spielten für Brescia Calcio. Jetzt hat ein Gericht das Aus perfekt gemacht. Ein neuer Verein will nun in Brescia an die Fußballtradition anknüpfen.

Brescia (dpa) – Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola und Mario Balotelli trugen einst das Trikot von Brescia Calcio – nun ist die Geschichte des Traditionsvereins auch juristisch beendet. Das Gericht von Brescia in Norditalien hat die Liquidation des Clubs angeordnet. Es ist der letzte Akt einer Krise, die den 1911 gegründeten Verein bereits im Sommer 2025 aus Italiens Profifußball gedrängt hatte.

Damals erhielt Brescia keine Lizenz für die Saison 2025/26 in der Serie C. Club-Präsident Massimo Cellino hatte die notwendigen finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllt, der Fußballverband FIGC entzog dem Verein daraufhin die Zulassung. Nach 114 Jahren verschwand Brescia damit aus dem Profifußball.

Weltstars trugen Trikot von Brescia Calcio

Vorausgegangen war ein Absturz innerhalb weniger Monate. Wegen finanzieller Verstöße und ausstehender Zahlungen war Brescia in der Serie B mit einem Punktabzug belegt worden und stieg anschließend ab. Hintergrund waren unter anderem Steuerguthaben, die zur Begleichung von Gehältern und Abgaben genutzt worden waren, sich später aber als nicht existent herausstellten.

Mit der angeordneten Liquidation beginnt die offizielle Abwicklung des Vereins. Die Schulden sollen sich Medienberichten zufolge auf fast 20 Millionen Euro belaufen. Brescia gehörte über Jahrzehnte zu den bekannten Namen des italienischen Fußballs. Neben Baggio, Pirlo und Guardiola spielten auch Stars wie Gheorghe Hagi, Luca Toni und Alessandro Altobelli für den Club.

Neuer Verein in Brescia will durchstarten

Brescia Calcio wurde nach dem Entzug der Lizenz schon im Sommer 2025 aufgelöst. In Brescia gibt es inzwischen wieder einen Profiverein: Der neue Club Union Brescia strebt diese Saison den Aufstieg von der Serie C in die Serie B an. Was aus dem historischen Namen von Brescia Calcio passiert, ist noch unklar.