Premier-League-Profi Adam Traoré ist ein Muskelpaket. Doch sein Trainer sieht eine Grenze erreicht und greift durch.

West Ham (dpa) – Kaum ein Fußballer ist so muskulös wie der Premier-League-Kicker Adama Traoré von West Ham United. Nach Meinung seines Trainers Nuno Espirito Santo hat das Kraftpaket inzwischen aber eine Grenze überschritten. «Sein Körperbau ist unglaublich. Das liegt an seinen Genen. Ich habe ihm gesagt, er soll sich vom Fitnessstudio fernhalten. Das ist eine der Sachen, die er meiner Meinung nach erkennen muss», sagte der portugiesische Trainer.

Traoré ist 1,78 Meter groß und wiegt aktuellen Angaben zufolge 86 Kilogramm. «Er hat genug Gewicht. Er wird Präventionsarbeit leisten, aber er wird dort keine Gewichte heben», stellte Nuno klar.

Trainer: «Traoré ist einzigartig»

Der 30 Jahre alte Flügelspieler stammt aus der Jugendakademie des FC Barcelona. Vor seinem Wechsel nach West Ham spielte Traoré bis Ende Januar ebenfalls in London beim FC Fulham.

Das Besondere an ihm: Trotz seiner Muskeln ist Traoré unheimlich schnell. Star-Coach Pep Guardiola nannte ihn einmal ein Motorrad, weil «keiner kann mit seinem Tempo umgehen». Auch Nuno schwärmt: «Traoré ist einzigartig. Es gibt nicht viele Spieler im Weltfußball, die seine Fähigkeiten, sein Tempo und sein Können in Eins-gegen-Eins-Situationen haben.» Bislang hat der 30-Jährige aber noch kein Tor im Trikot des abstiegsgefährdeten Premier-League-Clubs West Ham erzielt.