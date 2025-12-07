Generalprobe verpatzt: Real blamiert sich gegen Celta Vigo

Spiel und zwei Spieler verloren: Real Madrid patzt in der spanischen Liga gegen Celta Vigo. Der Rückstand auf Tabellenführer Barcelona wächst - und nun kommt Manchester City.

Madrid (dpa) – Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft weiter an Boden auf den Erzrivalen FC Barcelona verloren. Das Starensemble des ehemaligen Leverkusener Trainers Xabi Alonso blamierte sich in Unterzahl im heimischen Estadio Bernabeu gegen Celta Vigo mit 0:2 (0:0) und verpatzte damit die Generalprobe für das Champions-League-Duell am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Englands Top-Team Manchester City.

Williot Swedberg (53. Minute, 90.+3) besiegelte mit einem Doppelpack die Heimniederlage von Real. Der Tabellenzweite hat dadurch bereits vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick. Madrid beendete die Partie mit nur neun Spielern. Francesco Garcia sah in der 64. Minute Gelb-Rot, in der hektischen Schlussphase musste dann Alvaro Carreras (90.+2) mit Rot vom Platz.