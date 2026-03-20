Fußball
Galaxy und Reus erreichen Viertelfinale in Pokal-Wettbewerb
Marco Reus
Marco Reus und die LA Galaxy stehen im Viertelfinale beim Concacaf Champions Cup. (Archivfoto)
Kyusung Gong. DPA

Marco Reus und die Los Angeles Galaxy stehen im Viertelfinale des Concacaf Champions Cup. Ein Profi macht das Weiterkommen fast im Alleingang klar.

Kingston (dpa) – Ex-Nationalspieler Marco Reus ist mit den Los Angeles Galaxy ins Viertelfinale des Concacaf Champions Cup eingezogen. Nach dem 3:0 im Hinspiel gewann das Team aus Kalifornien auch das Rückspiel in Jamaika gegen Mount Pleasant FA 3:0. Der Ex-Hoffenheim-Profi João Klauss traf in der 18. Minute zur Führung, Gabriel Pec erzielte nach dem Hattrick im Hinspiel einen Doppelpack (61./87.) und führt mit nun fünf Toren die Torjägerliste des Wettbewerbs an. Reus wurde in der 58. Minute eingewechselt.

© dpa-infocom, dpa:260320-930-841590/1

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