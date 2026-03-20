Marco Reus und die Los Angeles Galaxy stehen im Viertelfinale des Concacaf Champions Cup. Ein Profi macht das Weiterkommen fast im Alleingang klar.

Kingston (dpa) – Ex-Nationalspieler Marco Reus ist mit den Los Angeles Galaxy ins Viertelfinale des Concacaf Champions Cup eingezogen. Nach dem 3:0 im Hinspiel gewann das Team aus Kalifornien auch das Rückspiel in Jamaika gegen Mount Pleasant FA 3:0. Der Ex-Hoffenheim-Profi João Klauss traf in der 18. Minute zur Führung, Gabriel Pec erzielte nach dem Hattrick im Hinspiel einen Doppelpack (61./87.) und führt mit nun fünf Toren die Torjägerliste des Wettbewerbs an. Reus wurde in der 58. Minute eingewechselt.