Fußballfan stirbt nach Notfallbehandlung auf der Tribüne

Beim Spiel von Charlton Athletic gegen den FC Portsmouth spielen sich auf der Tribüne dramatische Szenen ab. Rettungskräfte kämpfen um das Leben eines Fans.

London (dpa) – In der zweiten englischen Fußballliga ist ein Fan nach medizinischer Notfallbehandlung auf der Tribüne gestorben. Die Partie des Londoner Vereins Charlton Athletic gegen den FC Portsmouth war nach zwölf Minuten zunächst unterbrochen und dann vorzeitig beendet worden. Am Nachmittag teilte der Heimverein «zutiefst erschüttert» mit, der Fan sei gestorben.

Charlton Athletic sei allen Fans sowie Spielern und Mitarbeitern für die Geduld und das Verständnis angesichts dieser Tragödie dankbar, hieß es in einer Mitteilung. Der Familie und den Freunden des Fans wurde das tiefste Beileid ausgesprochen.

Die Spieler beider Mannschaften waren zunächst auf dem Rasen geblieben, als die Helfer auf die Tribüne eilten, und wurden dann von Schiedsrichter Matthew Donohue in die Kabine geschickt. Der BBC zufolge wurde die Partie fast eine Stunde nach dem Vorfall beim Stand von 0:0 endgültig abgebrochen.