Lena Oberdorf muss wegen Knieproblemen derzeit pausieren. Während sie beim FC Bayern auf eine baldige Rückkehr hofft, ist das Länderspieljahr für sie gelaufen.

Bremen (dpa) – Bundestrainer Christian Wück wird Bayern-Star Lena Oberdorf in diesem Jahr nicht mehr in den Kader der deutschen Fußballerinnen berufen. Er habe sich mit der 24 Jahre alten Mittelfeldspielerin schon vor über einem Monat darauf verständigt, «dass wir sie in diesem Jahr komplett in Ruhe lassen», sagte Wück nach dem 2:1 gegen Japan in Bremen. Oberdorf, die sich im Oktober 2025 zum zweiten Mal das Kreuzband im rechten Knie gerissen hatte, muss seit über einem Monat wegen Knieproblemen erneut pausieren.

Laut Wück sei abgesprochen worden, dass sich die Ex-Wolfsburgerin voll auf den FC Bayern konzentrieren soll, «und wir dann im Februar einfach schauen, wie weit sie ist und ob sie wieder für uns infrage kommt», führte der Coach aus. Oberdorfs Qualitäten, die sie vor allem im zentralen defensiven Mittelfeld hat, könne das Nationalteam natürlich gut gebrauchen. Zuletzt kam Oberdorf für die Münchnerinnen am 6. September in der Bundesliga gegen den SC Freiburg zum Einsatz. Die folgenden sechs Pflichtspiele verpasste sie.

Senß und Nüsken derzeit in Topform

In der Nationalelf überzeugen auf Oberdorfs Position schon länger Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea und Elisa Senß von Real Madrid. Wie schon beim 4:2 gegen Australien am Freitag in Karlsruhe zeigte das Duo auch im Test gegen Japan eine starke Leistung. Dahinter vermisst Wück aber Alternativen: «Wenn eine Sjoeke Nüsken oder eine Elisa Senß ausfallen, dann wird es schon eng», meinte der 53 Jahre alte Ex-Profi.

Die letzten beiden Test-Länderspiele des Jahres sollen Ende November und Anfang Dezember stattfinden, Orte und Gegner hat der DFB noch nicht veröffentlicht. Im kommenden Frühjahr geht es dann mit der Nations League weiter, die zugleich als Olympia-Qualifikation für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles dient. Und im Sommer 2027 will die DFB-Elf bei der WM in Brasilien um den dritten Titel nach 2003 und 2007 spielen.