Trotz Kantersieg und voller Punkteausbeute in der WM-Qualifikation geht der Bundestrainer mit den deutschen Fußballerinnen hart ins Gericht. Für sein strenges Urteil zählt er viele Gründe auf.

Nürnberg (dpa) – Von den grell leuchtenden Handylichtern, die Tausende Fans im Nürnberger Max-Morlock-Stadion eingeschaltet hatten, wollte sich Christian Wück nicht blenden lassen. Auch nicht vom verdienten 5:1 am Dienstagabend gegen Österreich oder der nun glanzvollen Ausbeute von neun Punkten bei 14:1 Toren nach drei WM-Quali-Spielen. «Wir sind nicht ganz an unser Leistungslimit gekommen, an unser Niveau», mäkelte der Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen.

Dass Kapitänin Giulia Gwinn am Morgen nach dem Spiel vorzeitig abreisen musste und damit das Rückspiel gegen Österreich am Samstag (18.00 Uhr/sportschau.de) verpassen wird, dürfte Wücks Laune kaum gebessert haben. In München werde die an der linken Schulter verletzte Gwinn nun weiter untersucht, teilte der DFB mit.

Wück: «Deswegen darf ich auch ein bisschen meckern»

Bei Gwinn steht eine genaue Diagnose noch aus. Für den Gesamtauftritt seiner Elf gegen das weiter punktlose Österreich gab Wück derweil eine ab, die kaum klarer hätte ausfallen können. Ob offensiv, defensiv, beim Spiel mit und ohne Ball: «Heute hat es nicht so hingehauen, wie ich mir das vorstelle», kritisierte der Cheftrainer, «deswegen darf ich auch ein bisschen meckern.»

Der 52 Jahre alte Ex-Profi hatte sogar viel zu meckern, was er auch als Zeichen des gestiegenen eigenen Anspruchs wertete. Siege allein stellen weder den Coach noch seine Auswahl zufrieden, auf die Leistung kommt es ihnen an. Und zu der bemerkte Wück trocken: «Wir können es besser.» Jule Brand, die an vier Toren entscheidend beteiligt war, stimmte ihm zu: «Da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.»

Vor allem in der ersten Halbzeit war das Spiel der DFB-Elf vor 24.237 Fans phasenweise so stockend wie der Nürnberger Feierabendverkehr. Die tief stehenden Österreicherinnen hatten eine Fünferkette aufgebaut, die den Deutschen nur wenig Räume ließ. «Da hatten wir dann schon die eine oder andere Schwierigkeit», gestand Wück. «Aber selbst da hätten wir mit einer besseren Positionierung mehr erreichen können als nur das 1:0.»

Bundestrainer bemängelt fehlendes Timing

Speziell das fehlende Gespür für die richtigen Läufe in den richtigen Momenten sprach der Coach an. «Was vom Timing her nicht wirklich gut funktioniert hat, war das Spiel ohne Ball. Die Spielerinnen, die nicht am Ball waren, waren zu wenig in Bewegung, vor allen Dingen in der ersten Hälfte.» Themen, die Wück vorab immer wieder angesprochen hatte. Details wie Passschärfe, Positionierung, erster Ballkontakt – Schwerpunkte von Wücks Trainingseinheiten – müssten besser werden.

Vielleicht bezeichnend, dass die Führung durch Nicole Anyomi (17. Minute) aus einem Eckstoß resultierte, und eben nicht aus dem phasenweise zähen Spiel heraus. Deutlich wurde es erst, als den Österreicherinnen die Kräfte schwanden. Vivien Endemann (52.), Sarah Puntigam (68./Eigentor), Jule Brand (76.) und Lea Schüller (83.) schraubten das Ergebnis in zuvor erwartete Höhen.

Kritik an Wamser: «Schlechte Positionierung»

Für Österreich traf Chiara D'Angelo (77.) ziemlich unbedrängt, was Wück überhaupt nicht gefiel. «Einfach ärgerlich», schimpfte er und machte die für Gwinn eingewechselte Carlotta Wamser für das das erste Gegentor in der laufenden WM-Qualifikation verantwortlich. «Es war eine schlechte Positionierung von Carlotta, sie hat den Ball falsch eingeschätzt, und dann ist jeder Gegner in der Lage, mit einem langen Ball, wenn wir kompakt stehen wollen, wenn wir aufrücken, uns eben gefährlich zu werden.»

Natürlich jammere er auf hohem Niveau, sagte Wück, «aber wir wollen ja zu den Top-Nationen gehören. Und für mich gehört zu den Top-Nationen eine Mannschaft, die auch solche Spiele, ich will jetzt nicht sagen mit weniger Kraftaufwand, aber cleverer gewinnt.» Immerhin: Schon am Samstag kann es seine Elf gegen denselben Gegner besser machen – dann allerdings ohne Anführerin Gwinn.