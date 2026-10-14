Klara Bühl trifft gegen Japan mit ihrem vermeintlich schwächeren linken Fuß und bereitet zudem ein Tor vor. Bundestrainer Christian Wück zieht deshalb einen besonderen Vergleich.

Bremen (dpa) – Mit Blick auf Siegtorschützin Klara Bühl hat Bundestrainer Christian Wück nach dem 2:1 der deutschen Fußballerinnen im Testspiel gegen Asienmeister Japan einen besonderen Vergleich gezogen: «Ich kenne keinen Fußballspieler, keinen männlichen Fußballspieler, der so beidfüßig ist wie sie», sagte der 53 Jahre alte Ex-Profi.

«Sie ist schnell, sie ist zweikampfstark, sie hat einen unheimlichen Willen gegen den Ball, und genau das macht einfach so Spielerinnen aus», lobte Wück. Bayern-Star Bühl hatte am Dienstagabend den entscheidenden Treffer im Bremer Weserstadion mit ihrem vermeintlich schwächeren linken Fuß erzielt.

Bayern-Star Bühl erzielt 31. Tor im 80. Länderspiel

Trotz ihrer starken Leistung im Testspiel gegen den Fünften der Weltrangliste sieht sich Bühl längst nicht am Limit. Danach gefragt, welche Note sie sich nach ihrem Tor in der 73. Minute sowie der Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1 geben würde, antwortete die 25 Jahre alte Flügelspielerin: «Wenn wir von einer 10 von 10 reden, reden wir ja von einem perfekten Spiel. Das gibt's ja im Fußball sowieso nicht. Deswegen gebe ich mir da eine 7, 7,5, sowas.»

Eine Erklärung lieferte sie auch: «Da war schon einiges Gutes dabei. Trotzdem hatte ich, glaube ich, wieder zwei, drei Torchancen, die dann nicht im Tor münden», sagte die 25 Jahre alte Bühl, die in ihrem 80. Länderspiel zum 31. Mal traf und für Wück längst «eine Weltklassespielerin» ist.

Die ebenfalls starke Linda Dallmann (28.) hatte das 1:1 erzielt. Japan war durch Momoko Tanikawa (15.), wie Bühl und Dallmann beim FC Bayern München angestellt, zunächst in Führung gegangen.

Beinschuss-Szene: «Hoffe, ich finde die auf Social Media»

Szenenapplaus hatte es zudem gegeben, als Bühl ihrer Gegenspielerin an der Eckfahne den Ball frech durch die Beine schob. «Ich muss sagen, die Situation, die bleibt mir selbst auch in Erinnerung», sagte die Tempodribblerin über die Szene und schob mit einem Lachen nach: «Ich hoffe, ich finde die auf Social Media, damit ich die noch reposten kann.»

Etwas strenger und präziser bewertete Bühl die Teamleistung der gegen Japan über weite Strecken dominierenden DFB-Elf. «Ich würde uns vielleicht jetzt so eine 6,57 geben», sagte sie. «Ich sehe schon noch Potenzial, aber wir wissen auch, wo wir herkommen, und wir haben ein gutes Fundament gebaut. Aber ich bin auch eine Spielerin, die irgendwie immer mehr will», erklärte Bühl weiter.