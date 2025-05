Frankfurt/Main (dpa) - Mit den Rückkehrerinnen Lena Oberdorf, Kathrin Hendrich und Rebecca Knaak geht Bundestrainer Christian Wück in die beiden letzten Länderspiele vor der EM im Juli in der Schweiz. Bundesliga-Topscorerin Nicole Anyomi von Eintracht Frankfurt fehlt dagegen wegen Knieproblemen erneut in dem vom Deutschen Fußball-Bund veröffentlichten 25-köpfigen Aufgebot für die Nations-League-Partien am 30. Mai in Bremen gegen die Niederlande (20.30 Uhr/ZDF) und am 3. Juni in Wien gegen Österreich (20.30 Uhr/ARD).

Ob die 23 Jahre alte Oberdorf auch ihr Comeback nach rund zehnmonatiger Auszeit geben wird, ließ Wück offen. «Wir müssen jetzt abwarten, wie das Training läuft und dann werde ich die Türen, so wie ich es die ganze Zeit gemacht habe, offen lassen, auch in dieser Nations-League-Phase», sagte der 51 Jahre alte Ex-Profi, der am 12. Juni seinen finalen 23er-Kader für die EM nominieren wird.

«Ich bin auch nicht so blauäugig, eine Lena Oberdorf als Stammspielerin einzuplanen, wenn es denn so weit kommen sollte», sagte Wück. Er traut der defensiven Mittelfeldspielerin bei der EM dennoch eine wichtige Rolle zu: «Vorausgesetzt, diese Nations-League-Phase läuft gut, vorausgesetzt, ihr Knie spielt mit, vorausgesetzt, sie möchte es und vorausgesetzt, die Bayern und wir beim DFB kommen zu dem Entschluss, dass es Sinn macht.»

Wück will Oberdorfs Trainingsleistungen «überprüfen»

Nach ihrem im Juli 2024 erlittenen Kreuzbandriss nimmt Oberdorf zwar wieder am Teamtraining der Münchnerinnen teil, bestritt aber noch kein Spiel für den Club. «Wir wollen die Leistung, die sie bei Bayern im Training zeigt - da ist sie wieder zu 100 Prozent fit und ist zu 100 Prozent im Trainingsbetrieb - die wollen wir einfach überprüfen. Wir wollen schauen, wie sie sich gibt», sagte Wück.

Viel Pech hat die letztmals im Oktober berücksichtigte Anyomi. Die 25 Jahre alte Stürmerin wäre eigentlich dabei gewesen, musste aber am Montagabend verletzungsbedingt absagen. «Doofer Zeitpunkt», sagte Wück, der diesmal auch auf Alara Sehitler verzichten wird. Die 18 Jahre alte Bayern-Spielerin muss zur Abiturprüfung.

Im Rennen um einen EM-Platz können sich die zuletzt nicht einsatzfähigen Innenverteidigerinnen Hendrich (VfL Wolfsburg), Knaak (Manchester City) sowie Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt) wieder empfehlen. Zudem gehören Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic und Frankfurts Carlotta Wamser wieder zum Aufgebot. Die 21-jährige Abwehrspielerin war zuletzt im Juni 2023 in den DFB-Kader berufen worden.

EM-Start am 4. Juli für DFB-Team

Das deutsche Team startet am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen in die EM-Vorrunde, weiter geht es am 8. Juli in Basel gegen Dänemark. Das dritte Gruppenspiel der DFB-Elf findet am 12. Juli in Zürich gegen Schweden statt.

Achtmal wurden die deutschen Fußballerinnen bislang Europameister, den neunten Titel will der Rekord-Champion am 27. Juli im Finale von Basel perfekt machen.