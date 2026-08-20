2027 steht die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Brasilien an. Nun ist bekannt, in welchem Stadion das Endspiel steigt.

Zürich/Rio de Janeiro (dpa) – Die Fußball-Weltmeisterinnen werden im nächsten Jahr im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro gekrönt. Den Endspielort legte der Weltverband FIFA fest. 2014 holte dort die deutsche Männer-Nationalmannschaft den Titel. Die DFB-Frauen von Bundestrainer Christian Wück haben sich bereits souverän für das Turnier mit 32 Teams vom 24. Juni bis 25. Juli in Brasilien qualifiziert.

Gastgeber Brasilien startet in Rio

Das an der Spitze der Gruppe A gesetzte Gastgeber-Team startet am 24. Juni im Maracanã ins Turnier. In Rio findet auch eine Halbfinal-Partie statt, die andere und das Spiel um Platz drei in São Paulo. Spielorte sind außerdem die Hauptstadt Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador und Recife. Der Termin der Gruppenauslosung steht noch nicht fest. Titelverteidiger ist Spanien.