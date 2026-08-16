Martina Voss-Tecklenburg hat nach ihrem DFB-Abschied eine neue Aufgabe: Sie kehrt mit einem Zweijahresvertrag ins Trainer-Geschäft zurück. Ihre Verbindung zur Schweiz spielt dabei eine Rolle.

Zürich (dpa) – Fast drei Jahre nach ihrem Abschied als Bundestrainerin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen übernimmt Martina Voss-Tecklenburg eine neue Aufgabe. Die 58-Jährige wird Trainerin des FC Zürich und unterschrieb dort einen Zweijahresvertrag, wie der Club aus der Schweiz bestätigte.

Zwischen 2012 und 2018 arbeitete sie bereits als Nationaltrainerin der Schweiz. Aufgrund noch laufender Verpflichtungen wird Voss-Tecklenburg ihre Tätigkeit zum 1. Oktober antreten, hieß es weiter.

«Ich habe einfach wieder Lust», sagte die gebürtige Duisburgerin, deren Vertragsauflösung im November 2023 vom DFB verkündet worden war. «Ich habe gesagt, ich mache nur noch was, wo ich Lust drauf habe, wo ich das Gefühl habe, es passt zu mir. Dass ich eine Verbindung in die Schweiz habe, ist ja kein Geheimnis.»