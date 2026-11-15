Die Ernüchterung bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ist groß. Nicht einmal ärgern können sie die deutschen Meisterinnen aus München. Eine Wolfsburgerin findet klare Worte.

Wolfsburg (dpa) – Lena Lattwein hielt sich nicht zurück. Nach der 1:4-Lehrstunde gegen die Fußballerinnen des FC Bayern München musste der Frust und die Wut bei der Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg raus. «Man muss heute sagen, Bayern war eine Liga, fast zwei Ligen besser als wir – von Anfang bis Ende», sagte die 26-Jährige. «Und da müssen wir uns nichts darauf einbilden, dass wir unsere letzten Spiele deutlich gewonnen haben. Das war heute sehr, sehr klar.»

Was als «La Clasica» überall in der VW-Stadt beworben und mit der Hoffnung auf mehr Spannung im Titelkampf der Bundesliga verbunden wurde, endete als Machtdemonstration des Meister-Teams aus dem Süden.

Seit Jahren laufen die Wolfsburgerinnen und die restliche Bundesliga-Konkurrenz dem FC Bayern hinterher. Seit 52 Spielen sind die Münchenerinnen in der Bundesliga ungeschlagen. Zuletzt hatten sie in Wolfsburg am 12. Oktober 2024 mit 0:2 verloren. Damals bedeutete dies das Ende einer Serie von 44 Ligaspielen ohne Niederlage.

Bayern Titelfavorit: «Da hat sich nichts geändert»

Dass ein wenig Hoffnung aufgekommen war, in dieser Saison an der Bayern-Dominanz zumindest zu kratzen, lag an den zuletzt nicht immer gewohnt souverän auftretenden Münchenerinnen selbst und der jüngsten Bilanz der VfL-Frauen mit zehn Pflichtspielsiegen bei 45:3-Toren.

«Von unserer Seite war es nie der Anspruch zu sagen, wir werden jetzt deutscher Meister», sagte Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch nun. Bayern München sei der Top-Favorit auf den Titel. «Das war vor der Saison so, das ist jetzt immer noch so. Da hat sich nichts geändert.»

Der VfL könne sich mit dem FC Bayern gerade auch nicht vergleichen. «Allein die wirtschaftlichen Bedingungen, die Rahmenbedingungen, die der FC Bayern einfach auch geschaffen hat», sagte der Coach. Die Bayern seien unter den Top-Vier in Europa. «Und das ist schon eine Hausnummer.»

Wolfsburg arbeitet an der Verbesserung der Rahmenbedingungen

Die Wolfsburger versuchen, die Rahmenbedingungen zu verbessern. In dieser Woche kündigte Sport-Geschäftsführer Dieter Hecking an, dass bis 2029 ein neues Leistungszentrum für die VfL-Frauen entstehen soll. «Spielerinnen und Berater fragen heute ganz gezielt nach der Infrastruktur und den Bedingungen», hatte er der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» gesagt.

Doch das ist ferne Zukunft. Die Gegenwart ist, dass die Fußballerinnen des FC Bayern weit enteilt sind. Nach zehn Spieltagen liegen sie mit 30 Punkten vorn in der Tabelle, der VfL sechs Zähler dahinter.

«Das heißt jetzt nicht, dass irgendeine Meisterschaft entschieden ist oder sonst was», sagte Bayerns Nationalspielerin Giulia Gwinn. Es seien noch «viele Hausaufgaben zu erledigen. Und deswegen möchte ich da nicht zu weit vorgreifen». Dennoch: am abermaligen Meistertitel gibt es kaum Zweifel.

Lattweins Kritik

Gwinn und ihr Team verlebten einen ruhigen Abend in der Volkswagen Arena. Zu schwach waren die Wolfsburgerinnen. Lattweins Mängelliste war lang: keine Energie, kein Pressing, keine Ruhe am Ball, keine Ballsicherheit.

«Ich bin überzeugt davon, dass in der Mannschaft eine Menge Potenzial ist, aber ich sehe leider zu wenig spielerische Entwicklung in den letzten Jahren fast sogar», sagte sie. «Ich will nicht die Spielphilosophie infrage stellen, aber wahrscheinlich tue ich es gerade mit dem, was ich hier antworte.»

Die Worte von Lattwein, die erst beim Stand von 0:3 in die Partie gekommen war, mussten als Kritik an Trainer Lerch gewertet werden. Der reagierte gelassen. «Ich müsste natürlich mit ihr dann mal in den Austausch gehen», sagte er. «Grundsätzlich hat jede Spielerin auch die Möglichkeit, sich zu äußern, ihre Eindrücke zu teilen.»