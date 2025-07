Zürich (dpa) – Vor dem Halbfinal-Kracher gegen Top-Favorit Spanien setzt Nia Künzer auf die mentale Stärke der deutschen Fußballerinnen und die neu entwickelte «Defensivlust». Sie sei nicht erst seit dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Frankreich «der Überzeugung, dass kein Team gern gegen uns spielt», sagte die DFB-Sportdirektorin nach dem fulminanten Viertelfinale. Es habe sich herumgesprochen, dass Deutschland ein unangenehmer Gegner sei.

«Wir machen uns auf den Weg in die Köpfe der Spanierinnen, sobald wir wieder fit sind», sagte die 45 Jahre alte Künzer vor dem Duell mit dem Weltmeister am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Zürich. Nach dem weit über zweistündigen Krimi gegen Frankreich stand beim achtfachen Titelgewinner erst einmal Regeneration an.

Künzer verweist auf Italien

Ein Beispiel will sich Künzer an Italien nehmen, das am Dienstag im ersten Halbfinale in Genf auf England trifft. Das kompakt verteidigende Team von Trainer Andrea Soncin habe es in der Gruppenphase beim 1:3 gegen Spanien «überwiegend gut gemacht», meinte Künzer. «Von daher ist es schon so, dass man sie packen kann.»

Bisher hat die Elf von Trainerin Montse Tomé allerdings kaum Schwächen gezeigt. Vier souveräne Siege feierten die Weltmeisterinnen, die mit 16 Toren die stärkste Offensive stellen. Im Viertelfinale gab es trotz zwei verschossener Elfmeter ein lockeres 2:0 gegen Gastegeber Schweiz.

Spanien mit «einer gewissen Abgezocktheit»

Die «ungeheure Passqualität» sei gepaart mit «einer gewissen Abgezocktheit», lobte Künzer den kommenden Gegner. «Nichtsdestotrotz gab's jetzt auch immer wieder Situationen, wo auch spanische Mannschaften geschlagen wurden.» Etwa im Champions-League-Finale im Mai, als Arsenal 1:0 gegen den mit zahlreichen Nationalspielerinnen gespickten FC Barcelona siegte.

Äußerst positiv ist die Bilanz des DFB-Teams gegen Spanien. In acht Duellen gab es noch keine Niederlage, aber schon fünf Siege. Das bislang letzte Aufeinandertreffen war zugleich das bedeutendste: 1:0 gewann Deutschland im vergangenen August das Spiel um Platz 3 bei Olympia.