Lea Schüller war zuletzt bei allen großen Turnieren der deutschen Fußballerinnen dabei. Warum die frühere Bayern-Torjägerin jetzt um ihren Platz im WM-Aufgebot für Brasilien 2027 fürchten muss.

Frankfurt/Main (dpa) – Jahrelang gehörte Lea Schüller zum Stammpersonal des deutschen Nationalteams – plötzlich ist die 29 Jahre alte Stürmerin nicht mehr im Kader. Mit einer klaren Ansage verzichtet Bundestrainer Christian Wück bei der anstehenden Südamerika-Reise mit Spielen gegen Argentinien und Peru auf die Ex-Münchnerin von Manchester United.

«Für Lea Schüller ist es vielleicht mal ein Schuss vor den Bug, zu zeigen, dass sie das, was sie früher ausgezeichnet hat, ihre Torquote, dass sie das wieder an den Tag legen kann», erklärte Wück seine überraschende Personalentscheidung bei der Nominierung in Frankfurt/Main.

Wück hofft auf eine Reaktion bei Schüller

Zugleich betonte der 53-Jährige: «Aber das heißt nicht, dass es in Zukunft so bleiben wird. Sondern wir hoffen, dass es vielleicht eine Reaktion bei ihr geben wird, die für uns dann auch wieder förderlich und vor allem positiv ist.»

Schüller kann in 87 Länderspielen auf 56 Treffer verweisen, sie galt lange als potenzielle Nachfolgerin von DFB-Star Alexandra Popp. Die Angreiferin hatte im vergangenen Jahr erst ihren Stammplatz beim FC Bayern verloren, bei der EM in der Schweiz dann auch in der DFB-Auswahl. Im vergangenen Winter wechselte sie nach England.

Anyomi, Kössler und Mühlhaus Alternativen

In den Spielen gegen Argentinien am 30. November (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata und gegen Peru am 4. Dezember in Rio de Janeiro/Brasilien (22.15 Uhr MEZ/ARD) setzt Wück auf andere zentrale Stürmerinnen: zum Beispiel auf Nicole Anyomi (London City Lionesses), Melissa Kössler (Denver Summit FC) und Larissa Mühlhaus von Eintracht Frankfurt. Mit Blick auf die WM 2027 in Brasilien sagte Wück: «Da gibt es keine Hierarchie.»