Dortmund (dpa) – Borussia Dortmunds Fußballerinnen haben vor der Drittliga-Rekordkulisse von 17.555 Zuschauern das Revierderby klar für sich entschieden. In der Regionalliga West gewann der souveräne Tabellenführer im ausverkauften Stadion Rote Erde durch drei Tore von Alexandra Popp und eines von Frederike Kempe mit 4:0 (2:0) gegen den Verfolger Schalke 04. Vor den Augen von BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke und Schalke-Sportvorstand Frank Baumann war es für den BVB im 13. Spiel der 13. Sieg.

Die Zuschauerzahl ist Rekord für die Frauenfußball-Regionalliga. Zuvor stellten 14.500 Zuschauer im Mai im Berliner Olympiastadion beim Spiel der Nordost-Staffel zwischen Hertha BSC und dem 1. FFV Erfurt die größte Kulisse dar.

Die ehemalige Nationalspielerin Popp (35) erzielte früh das 1:0 für die Dortmunderinnen (3.). Die Gäste aus Gelsenkirchen gestalteten das Spiel zwar streckenweise ausgeglichen, doch noch vor der Pause traf Popp per Kopf zum 2:0 (40.). Kurz vor dem Ende machte sie mit dem 3:0 den Dreierpack perfekt (86.). Den 4:0-Endstand erzielte Kempe in der Nachspielzeit (90+2.).

Popp führt die Torschützenliste mit 20 Toren an

Mit 39 Punkten und 63:1 Toren führt die Mannschaft von Trainer Markus Högner die Tabelle weiter klar an. Dortmund hatte sein Team im Sommer mit mehreren ehemaligen Bundesligaspielerinnen verstärkt, darunter Popp als dreimalige «Fußballerin des Jahres» in Deutschland. Im BVB-Trikot führt die vormalige Wolfsburgerin die Torschützenliste der Regionalliga West mit 20 Toren an.