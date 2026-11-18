Nachdem sich die Frauen-Bundesliga vom DFB gelöst hat, steht eine Veränderung des Spielmodus im Raum. Das denkt der DFB-Chefcoach darüber.

Frankfurt/Main (dpa) – Bundestrainer Christian Wück hat sich gegen die Einführung einer Playoff-Runde in der Frauenfußball-Bundesliga ausgesprochen. «Gott sei Dank bin ich da nicht gefragt worden. Wir müssen die Spielerinnen in den Mittelpunkt stellen und wir müssen auf die Belastung der Spielerinnen achten», warnte der 53-Jährige bei einer DFB-Pressekonferenz in Frankfurt/Main zur Kader-Nominierung für die bevorstehende Südamerika-Reise des Nationalteams.

«Und wenn ich auf diesen Terminkalender schaue, der ja wirklich jetzt schon proppevoll ist, dann wird es schwierig, diese Playoff-Spiele erstens unterzubringen und zweitens die Mehrbelastung der Spielerinnen in irgendeiner Form abzufangen», ergänzte Wück.

Entscheidung über Vergabe der TV-Rechte am 30. November

Der Frauenfußball-Bundesliga FBL e. V. hat nach Abspaltung vom Deutschen Fußball-Bund Ende September den Verkauf der TV-Rechte gestartet. In der Ausschreibung ist auch ein sogenanntes revolutionäres Szenario mit Playoff-Spielen um Meisterschaft und Auf- und Abstieg erwähnt. Darüber entscheiden die Clubs bei der Mitgliederversammlung am 30. November.

Grundsätzlich sagte Wück zu den Überlegungen: «Ja, es ist was Neues, und der Deutsche an sich ist immer sehr vorsichtig, wenn irgendwas Neues beginnt. Ich kann nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist.»

Zuvor hatte sich bereits Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball bei Double-Gewinner FC Bayern München, ausdrücklich gegen Playoffs ausgesprochen: «Am Ende muss die Mannschaft Meister werden, die über die ganze Saison die besten Leistungen erbracht hat.» Auch Vizemeister VfL Wolfsburg wehrt sich gegen eine mögliche Änderung des Spielmodus.