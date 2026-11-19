Ann-Katrin Berger wird für ihre Leistungen als Torhüterin bei Gotham FC geehrt. Es ist nicht das erste Mal.

Washington (dpa) – Fußball-Nationalspielerin Ann-Katrin Berger kehrt mit der Auszeichnung als beste Torhüterin des Jahres in der amerikanischen Profiliga NWSL zur DFB-Auswahl zurück. Die 36-Jährige wurde für ihre Leistungen beim amtierenden Meister Gotham FC außerdem in die erste Elf der Saison gewählt.

Berger hatte beide Auszeichnungen bereits vor zwei Jahren erhalten, nachdem sie vom FC Chelsea zu dem Team aus New Jersey gewechselt war. In der abgelaufenen Spielzeit, die für Gotham am Sonntag mit dem Aus im Playoff-Halbfinale zu Ende gegangen war, blieb Berger in 29 Spielen zwölfmal zu null. Berichten zufolge wird Berger ihren auslaufenden Vertrag bei Gotham nicht verlängern.

Nach einer Auszeit beim vergangenen Lehrgang nominierte Bundestrainer Christian Wück die Bronzemedaillengewinnerin von den Olympischen Spielen in Paris 2024 für die anstehenden Spiele gegen Argentinien am 30. November (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata und gegen Peru am 4. Dezember in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro (22.15 Uhr MEZ/ARD).