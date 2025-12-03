«Nationale Fiesta»: Pressestimmen zum Nations-League-Finale

Spaniens Fußballerinnen feiern nach dem 3:0 gegen Deutschland nicht nur den Titel, sondern auch einen neuen Zuschauerrekord bei einem Frauen-Länderspiel. Die spanische Presse verteilt viel Lob.

Madrid (dpa) – Die deutschen Fußballerinnen verlieren das Rückspiel des Nations-League-Finales gegen Spanien 0:3. Im Estadio Metropolitano von Atlético Madrid sorgen 55.843 Zuschauerinnen und Zuschauer für eine neue Rekordkulisse bei einem spanischen Frauen-Länderspiel. Das schreiben die spanischen Medien nach dem Titelgewinn der Elf von Trainerin Sonia Bermúdez:

«Sport»: «Spanien dreht auf, besiegt Deutschland und gewinnt seine zweite Nations League. La Roja erzielt im Metropolitano ein historisches 3:0 mit zwei Toren von Cláudia Pina und einem von Vicky López, beendet damit ein makelloses Finale und holt sich den dritten Titel seiner Geschichte.»

«AS»: «Champions durch Kantersieg!»

«El Pais»: «Die goldene Generation krönt sich erneut: Champions in der Nations League.»

«Mundo Deportivo»: «An einem epischen Abend mit einer Rekordzuschauerzahl von 55.843 besiegte Spanien Deutschland mit 3:0 durch zwei Tore der Spielerin des Spiels, Cláudia Pina, und ein weiteres Tor von Vicky López und erzielte damit einen neuen Erfolg.»

«La Vanguardia»: «Spanien besiegt Deutschland dank einer herausragenden Cláudia Pina und erobert erneut die Nations League.»

«Marca»: «Nationale Fiesta und historischer Rekord im Metropolitano.»