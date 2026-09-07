Im Sommer wechselte Lisa Baum für eine hohe Ablösesumme nach England. Gleich in ihrem ersten Premier-League-Spiel erzielt die 19-Jährige den Siegtreffer. Es ist ein emotionales Tor.

London (dpa) – Nach dem Traum-Einstand in der englischen Women's Super League hat das deutsche Top-Talent Lisa Baum ihr Premieren-Tor dem gestorbenen Bruder gewidmet. «Dieses Tor ist für dich, Dennis», schrieb die 19 Jahre alte Fußballerin auf Instagram nach dem 1:0-Sieg bei Brighton & Hove Albion.

Ihr Bruder war 2022 im Alter von 17 Jahren bei einem Autounfall ins Leben gekommen. «Er war mein Alles. Ihn zu verlieren war das Schlimmste, was mir passiert ist. Geburtstage oder Weihnachten sind schwer für uns. Denn er ist noch sehr präsent bei uns. Ich habe ihn auf dem Handy als Hintergrundbild, damit ich mich jeden Tag an ihn erinnere – manchmal mit einem Lächeln, manchmal mit Trauer», sagte sie Anfang des Jahres der «Welt». Während der Spiele trage sie ein Tape mit seinem Namen. Dazu habe sie seine Initialen auf ihren Schuhen.

Hohe Ablöse im Sommer

Baum war im Sommer für eine Ablösesumme von schätzungsweise 600.000 Euro nach England gewechselt. Damit gehört sie zu den teuersten deutschen Fußballerinnen.

Die in Tansania geborene Fußballerin spielte bis 2025 beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga und wechselte dann nach Leipzig, wo sie in 25 Bundesliga-Partien sechs Tore erzielte. Bei den Sachsen lief ihr Vertrag ursprünglich bis 2028. Beim DFB war sie für alle U-Auswahlteams im Einsatz, stand aber noch nicht im Kader von Bundestrainer Christian Wück.