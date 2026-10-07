Lisa Baum steht erstmals im Aufgebot. Vor den Tests gegen Australien und Japan spricht sie über ihre ersten Eindrücke - und darüber, warum sie ihren verstorbenen Bruder bei jedem Spiel bei sich trägt.

Eppelheim (dpa) – Für Lisa Baum ist mit der erstmaligen Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen «ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen». Die 19-Jährige vom englischen Top-Club FC Arsenal absolvierte vor den Tests gegen Australien am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Karlsruhe und gegen Japan am 13. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Bremen ihre erste Pressekonferenz im DFB-Dress.

Sollte Baum zum Einsatz kommen, wäre ihr Debüt auch aus familiären Gründen besonders bewegend. 2022 kam ihr Bruder bei einem Autounfall ums Leben. Seither trägt sie am linken Handgelenk ein Tape mit seinem Namen. «So habe ich ihn immer bei mir», sagte sie. «Ich werde den Moment genießen und hoffe, dass er das auch sieht.»

Die ersten Tage seien «schon sehr, sehr positiv» gewesen, sagte Baum, die im Sommer von RB Leipzig nach England gewechselt war. «Es ist natürlich ein neues Umfeld, aber ich mag es, die Erfahrungen einfach zu sammeln.»

Erst mal ankommen

Konkrete Ziele hat sich die Flügelspielerin nicht gesetzt. «Für mich ging es jetzt erst einmal darum, anzukommen, reinzuschnuppern», sagte sie. «Jeder war sehr respektvoll. Da war niemand dabei, mit dem ich nicht abklatschen möchte.»

Mit den beiden anstehenden Partien startet für die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Brasilien. «Die Testspiele haben einen großen Stellenwert», betonte Janina Minge vom VfL Wolfsburg. «Auf uns kommen andere Spielstile zu und wir werden im internationalen Vergleich sehen, wo wir stehen.»