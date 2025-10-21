Die vielen Fälle von Kreuzbandrissen im Frauenfußball beschäftigen auch DFB-Sportdirektorin Nia Künzer. Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie bitter die erneute Diagnose für Lena Oberdorf ist.

Düsseldorf (dpa) – Nia Künzer fordert nach dem erneuten Kreuzbandriss bei Mittelfeldstar Lena Oberdorf mehr medizinische Forschung. Sie könne nur appellieren, «weiter dranzubleiben, zu forschen und dann zu schauen, was man möglicherweise präventiv noch mehr dagegen tun kann», sagte die Sportdirektorin des Deutschen Fußball-Bundes am Rande einer DFB-Trainingseinheit in Düsseldorf. Frauen sind im Fußball häufiger von Kreuzbandrissen betroffen als Männer, das wurde in mehreren Studien nachgewiesen.

«Die Bedingungen haben sich seit meiner Zeit enorm verbessert. Wir haben im medizinischen, im athletischen, im Physio-Bereich natürlich wahnsinnige Fortschritte gemacht», sagte die 45 Jahre alte Künzer. «Trotzdem müssen wir feststellen, dass es die Verletzung immer noch in einer bestimmten Häufigkeit gibt.» Die WM-Siegtorschützin von 2003 hatte sich während ihrer aktiven Karriere insgesamt viermal einen Kreuzbandriss zugezogen.

Die 23 Jahre alte Oberdorf riss sich beim 5:1-Bundesliga-Sieg des FC Bayern am Sonntag gegen den 1. FC Köln nach einem Zusammenprall das zweite Mal binnen 15 Monaten das Kreuzband im rechten Knie. Zuletzt hatte es auch die deutsche EM-Stürmerin Giovanna Hoffmann bei RB Leipzig und die frühere DFB-Torhüterin Merle Frohms bei Real Madrid erwischt.

Senß: «Ein Thema, wo vielleicht mehr geforscht werden müsste»

Sehr «erschütternd» sei die am Montag verbreitete Nachricht von Oberdorfs schwerer Knieverletzung gewesen, sagte DFB-Mittelfeldspielerin Elisa Senß. «Das ist ein Thema, wo vielleicht mehr geforscht werden müsste, woran es liegt, was man präventiv noch machen kann», ergänzte die 28 Jahre alte Frankfurterin.

Womöglich an Senß' Seite hätte Oberdorf bei den Nations-League-Spielen der deutschen Auswahl gegen Frankreich am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf oder am Dienstag darauf in Caen eigentlich ihr Comeback geben sollen. Erstmals seit Juli 2024 wurde die Weltklasse-Mittelfeldspielerin vergangene Woche wieder in den Kader von Bundestrainer Christian Wück berufen. Nun rückte Vereinskollegin Linda Dallmann für Oberdorf in den DFB-Kader nach.