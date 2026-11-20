Das 1:4 im Topspiel gegen Bayern München wirkt in Wolfsburg nach. Eine wichtige Spielerin kritisiert den Trainer öffentlich - und der greift vor dem nächsten Spiel in Leipzig durch.

Wolfsburg (dpa) – Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat die Nationalspielerin Lena Lattwein für das nächste Spiel bei RB Leipzig aus dem Kader gestrichen. Grund dafür ist die öffentliche Kritik der 26-Jährigen an Trainer Stephan Lerch.

«Offene Meinungsäußerung, ehrliches Feedback, gemeinsamer Austausch sind uns sehr wichtig und tragende Säulen unserer Teamkultur», sagte Lerch bei seiner Pressekonferenz zum Leipzig-Spiel (Sonntag, 16.00 Uhr/DAZN und MagentaSport). Er wolle ausdrücklich Spielerinnen, «die mitdenken, die Dinge kritisch hinterfragen».

Entscheidend sei aber, «wo dieser Austausch stattfindet. Die Form der Kritik, die sie gewählt hat, gehört nicht in die Öffentlichkeit. Dafür haben wir bewusst interne Formate geschaffen.» Lattweins Vorgehen stehe «gegen die Werte, die wir leben».

Was Lattwein gesagt hat

Die Mittelfeldfeldspielerin hatte ihre Kritik am vergangenen Wochenende nach der 1:4-Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München geäußert. «Ich sehe in der Mannschaft eine Menge Potenzial, aber leider zu wenig spielerische Entwicklung in letzter Zeit, fast sogar in den letzten Jahren», sagte Lattwein unter anderem.

«Du kannst aus der Mannschaft mehr herausholen, und ich würde mir das sehr wünschen, aber momentan gelingt es einfach nicht», meinte sie. Lattwein wolle «nicht die Spielphilosophie infrage stellen, aber wahrscheinlich tue ich das gerade mit dem, was ich antworte».