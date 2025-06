Die DFB-Frauen sind in Zürich angekommen, um den EM-Titel in Angriff zu nehmen. «Dafür sind wir hier», sagt Linda Dallmann ohne Umschweife.

Zürich (dpa) – Voller Optimismus sind die deutschen Fußballerinnen vor der Europameisterschaft in ihrem Teamhotel in Zürich eingetroffen. «Wir haben ewig auf den Moment gewartet, dass wir endlich ins Basecamp einziehen können», sagte Offensivspielerin Linda Dallmann vom FC Bayern München. «Es ist natürlich etwas anderes, wenn man in der Schweiz vor Ort ist.»

Bundestrainer Christian Wück und seine 23 Spielerinnen wohnen während des Turniers in einem Luxushotel auf dem Uetliberg wenige Kilometer vom See und der Innenstadt entfernt.

Das erste Gruppenspiel für den achtmaligen Titelgewinner steht gegen Polen am Freitag (21.00 Uhr/ARD) in St. Gallen an. Weitere Vorrundengegner sind Dänemark (8. Juli in Basel) und Schweden (12. Juli in Zürich).

«Die Mannschaft ist konditionell auf einem sehr guten Level. Auch fußballerisch waren viele gute Dinge dabei», sagte Dallmann nach der Vorbereitung in Herzogenaurach. «Ich glaube, wir sind genau auf dem Stand, den wir uns gewünscht hatten.» Auch Abwehrspielerin Rebecca Knaak betonte: «Wir haben sehr, sehr viel auf dem Platz zusammen trainiert, ich glaube, das hat uns auch noch mal Sicherheit gegeben.»

Klares Turnierziel

Dallmann – die 30-Jährige könnte bei der EM auf der Zehner-Position spielen – sagte klipp und klar: «Mein Ziel ist, Europameister zu werden – und ich glaube, da geht’s den anderen Mädels nicht anders. Dafür sind wir hier. Alles andere wäre die falsche Aussage.»

Die deutschen Fußballerinnen hatten zuletzt in der Nations League mit 4:0 gegen die Niederlande und 6:0 in Österreich gewonnen und gehören zu den Favoriten in der Schweiz. Die EM wird offiziell am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD) mit der Partie Schweiz – Norwegen in Basel eröffnet. Die erste Begegnung steht allerdings drei Stunden zuvor in Thun an mit Island – Finnland.