Südamerika-Reise
Freier Eintritt: DFB-Frauen gegen Peru in Rio
Christian Wück
Ungewohnte Kulisse in Rio? Frauen-Bundestrainer Christian Wück. (Archivbild)
Sebastian Christoph Gollnow. DPA

Bei Länderspielen gegen Argentinien und Peru soll das Frauen-Nationalteam schon mal die Bedingungen in Südamerika kennenlernen - vor der WM 2027. Was beim zweiten Testspiel ungewöhnlich ist.

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Rio de Janeiro/Frankfurt (dpa) – Ein Länderspiel der deutschen Fußballerinnen in Rio de Janeiro – ganz umsonst für Fans. Das Team von Bundestrainer Christian Wück trägt bei seiner Südamerika-Reise die Partie gegen Außenseiter Peru am 4. Dezember (22.15 Uhr MEZ/ARD) im Estádio São Januário aus, wie der DFB mitteilte. Dabei gibt es für die Arena von CR Vasco da Gama keinen Ticketverkauf.

«First come, first served» für 10.000

«Rund 10.000 Zuschauerinnen können die Partie kostenlos live vor Ort verfolgen. Der Zutritt erfolgt nach dem Prinzip 'first come, first served'», so der DFB. Für die Begegnung wird kein besonders großer Zulauf erwartet.

Warum es mit Blick auf die WM 2027 in Brasilien nicht mit einem Testspiel gegen die Gastgeber-Auswahl geklappt hat, hat der deutsche Dachverband bisher nicht bekanntgegeben. Die DFB-Frauen treffen zuvor bei der Neueröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona in der Nacht vom 29. auf den 30. November (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata auf Argentinien.

© dpa-infocom, dpa:261112-930-986338/1

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