England-Trainerin Wiegman erhält Ritterschlag

Unter der Niederländerin gewannen die Lionesses zweimal die Europameisterschaft und wurden Vizeweltmeister. Dafür wird Sarina Wiegman nun ausgezeichnet.

London (dpa) – Sarina Wiegman erhält für ihre Erfolge als Trainerin des englischen Frauenfußball-Nationalteams den Ritterschlag. Das geht aus der britischen Liste der Ehrungen zum Neujahr hervor.

Unter der 56 Jahre alten Niederländerin Wiegman gewannen die Engländerinnen 2025 und 2022 die Europameisterschaft und wurden 2023 Vizeweltmeisterinnen. Im Finale mussten sich die Lionesses den Spanierinnen geschlagen geben. Wiegman war zuletzt zum fünften Mal als FIFA-Welttrainerin ausgezeichnet worden.

Auch Southgate erhielt einen Gong

Wiegman, die seit 2021 im Amt ist, zeigte sich hocherfreut über die Auszeichnung. «Als ich in England ankam, hätte ich mir niemals vorstellen können, wie viel Respekt und Wärme ich von den Menschen in England erfahren würde», sagte sie der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.

Der frühere Trainer des englischen Männer-Nationalteams, Gareth Southgate, hatte bereits zum vergangenen Jahreswechsel den Gong bekommen, wie die Auszeichnung in Großbritannien scherzhaft auch genannt wird. Dabei hatte er sich vergeblich um einen Titel mit den Three Lions bemüht. Seitdem darf er sich Sir nennen. Auf die entsprechende Anrede Dame muss Wiegman als Nicht-Britin allerdings verzichten.