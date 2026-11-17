Mit zwei Stammkräften und einer alten Bekannten: Christian Wück setzt bei den Testspielen in Argentinien und Brasilien auf Rückkehrer. Und verzichtet auf eine Stürmerin mit Top-Torquote.

Frankfurt/Main (dpa) - Zum Südamerika-Schnupperkurs der deutschen Fußballerinnen vor der WM 2027 in Brasilien sind Kapitänin Giulia Gwinn und Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger zurück im Kader - aber die einstige Torjägerin Lea Schüller ist außen vor. Die Reise mit Testspielen gegen Argentinien und Peru biete die Chance, so Bundestrainer Christian Wück, «frühzeitig ein Gefühl für die Bedingungen vor Ort zu bekommen, etwa für Klima, Kultur und organisatorische Abläufe. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft können diese Erfahrungen für uns extrem hilfreich sein.»

Gwinn hatte bei den Heimsiegen gegen Australien und Japan wegen eines Außenbandrisses im Sprunggelenk gefehlt. Der Bayern-Star spielte aber zuletzt wieder in der Champions League und Bundesliga. Berger pausierte beim vergangenen Lehrgang im Nationalteam und wurde durch Münchens Ena Mahmutovic ersetzt.

Freigang trotz Disziplinarverfahren erneut dabei

Wück nominierte für die Spiele gegen Argentinien am 30. November (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata und gegen Peru am 4. Dezember in Rio de Janeiro/Brasilien (22.15 Uhr MEZ/ARD) auch Eintracht Frankfurts Stürmerin Laura Freigang. Gegen die 28-Jährige läuft seit Monaten ein Verfahren.

Innerhalb von zwölf Monaten soll Freigang laut Angaben der Nationalen Anti-Doping Agentur (Nada) dreimal für eine Dopingkontrolle nicht an dem von ihr angegebenen Ort gewesen sein. Wegen der verpassten Tests droht der 45-maligen Nationalspielerin eine lange Sperre. Der Fall liegt nun beim Deutschen Fußball-Bund, der für das Disziplinarverfahren verantwortlich ist.

Aus Formgründen nicht berufen wurde erstmals nach vielen Jahren Lea Schüller. Die Ex-Münchnerin von Manchester United, einst als mögliche Nachfolgerin von Stürmerstar Alexandra Popp im Blickpunkt, schwächelt schon länger. «Für Lea Schüller ist es vielleicht mal ein Schuss vor den Bug, zu zeigen, dass sie das, was sie früher ausgezeichnet hat, ihre Torquote, wieder an den Tag legen kann», erklärte Wück. Die 29-Jährige hatte es in 87 Länderspielen auf 56 Treffer gebracht.

Auch Endemann, Knaak und Lohmann im Aufgebot

Zu Wücks 24-köpfigem Kader gehören auch die zuletzt verletzt fehlenden Vivien Endemann (FC Liverpool) und Rebecca Knaak (Manchester City). Erstmals in diesem Jahr nominiert wurde Knaaks Clubkollegin Sydney Lohmann. «Mit ihren Qualitäten im defensiven Mittelfeld erweitert sie unsere Optionen auf dieser wichtigen Position», sagte Wück über die turniererfahrene Ex-Münchnerin. Lohmann gilt damit als Backup für die gesetzten Sjoeke Nüsken und Elisa Senß.

Vor der WM vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 stehen für die DFB-Frauen im Frühjahr und bis kurz vor dem Turnier in Brasilien noch die Nations-League-Begegnungen mit Olympia-Qualifikation für Los Angeles 2028 an. Eine Länderspielreise nach Südamerika - das gab es für die deutschen Fußballerinnen bisher nach DFB-Angaben nur einmal: zu Olympia 2016 in Rio, als die damalige deutsche Auswahl Gold gewann.

In Rio - aber nicht gegen Brasilien

Gegen Argentinien und Peru «werden die Spielerinnen jetzt schon einen Einblick bekommen, was nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft auf sie zukommen wird», sagte Wück. «Für uns wird entscheidend sein, dass wir unsere Art Fußball zu spielen, auch unter ungewohnten Bedingungen mutig und konsequent auf den Platz bringen.»

In La Plata dürfen die DFB-Frauen bei der Neueröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona antreten. Gegen Außenseiter Peru geht es in Rio ins Estádio São Januário, der Arena von CR Vasco da Gama. Bis zu rund 10.000 Zuschauerinnen können die Partie kostenlos live vor Ort verfolgen.

Warum Brasilien in Rio nicht als Gegner gewonnen werden konnte? «Wir hätten uns nicht gesträubt gegen Brasilien. Aber dann wäre der Gedanke, ob Argentinien der richtige Gegner gewesen wäre», sagte Wück mit Blick auf die andere Spielwiese von Außenseiter Peru.