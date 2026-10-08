Christian Wück muss mit einigen Ausfällen beim Start in die Saison vor der Weltmeisterschaft 2027 zurechtkommen. Für den Frauen-Bundestrainer läuft nicht alles «so wie im rosaroten Himmel».

Karlsruhe (dpa) - Den deutschen Fußballerinnen droht vor dem Länderspiel gegen Australien auch noch der Ausfall von Torjägerin Lea Schüller. Die 28-Jährige von Manchester United fehlte wegen eines Infekts beim Abschlusstraining vor dem Test gegen Australien an diesem Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Karlsruhe.

Er habe noch «eine kleine Hoffnung», dass die Ex-Münchnerin auflaufen könne, sagt Bundestrainer Christian Wück bei der DFB-Pressekonferenz im Wildparkstadion. «Natürlich sind die Ausfälle nicht schön. Ich denke, das ist kein großes Geheimnis, dass nicht alles so läuft, wie wir es in unserem rosaroten Himmel vorstellen.»

Auch die Offensivkräfte Cerci und Mühlhaus fallen aus

Er spielte damit auch auf die Tatsache an, dass so manche ins Ausland gewechselte Nationalspielerin bei ihrem Club wenig Spielzeit bekommt - das gilt auch für Schüller. Die Mittelstürmerin erzielte in 87 Länderspielen 56 Tore, hatte bei der EM im vergangenen Jahr aber ihren Stammplatz bei Wück und beim FC Bayern verloren und sich im Winter nach England verabschiedet.

Zuvor hatte der DFB schon das Fehlen von drei weiteren Spielerinnen bekanntgegeben. Die Angreiferinnen Selina Cerci vom FC Arsenal (Kniebeschwerden) und Larissa Mühlhaus von Eintracht Frankfurt (Infekt) sowie Abwehrspielerin Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao/muskuläre Verletzung) können gegen die Matildas und auch gegen Japan am Dienstag (17.45 Uhr/ARD) in Bremen nicht eingesetzt werden.

«Bei Larissa Mühlhaus ist es natürlich sehr ärgerlich, weil sie nach ihrer muskulären Verletzung wieder auf einem guten Weg war», sagte Wück. Zuvor hatten bereits Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern nach ihrem Bänderriss, Vivien Endemann (FC Liverpool), Rebecca Knaak (Manchester City) und Kathrin Hendrich (1. FC Köln) für den Start in die WM-Saison abgesagt.

Zudem verzichtet Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger vom US-Club Gotham FC auf die beiden Länderspiele. Für sie steht Ena Mahmutovic vom FC Bayern in ihrem dritten Länderspiel zwischen den Pfosten.

Wück hatte für den Angriff bereits die Ex-Frankfurterin Nicole Anyomi von den London City Lionesses nachnominiert. Kurzfristig berief er noch die erst 18 Jahre alte Luzie Zähringer, Kapitänin der deutschen U19, vom Bundesliga-Neuling VfB Stuttgart.