Von Hamburg über Leipzig nach London ins Nationalteam: Lisa Baum ist eine der großen deutschen Fußball-Hoffnungen. Ein großer Traum und eine tragische Geschichte begleiten sie.

Karlsruhe/Bremen (dpa) – Zu Beginn ihres überaus aufregenden Jahres kickte Lisa Baum mal in einer Soccerhalle. Mit dabei: ein Kumpel, dessen Cousin und dessen Freund Florian Wirtz. Bei einer Trinkpause sagte der deutsche Offensivstar zu der Fußballerin: «Du bist echt gut.» Das hat sich längst bis nach England herumgesprochen, wo Baum mittlerweile beim FC Arsenal spielt. Und bis zu Bundestrainer Christian Wück.

Diese Anekdote mit Wirtz erzählte die 19-Jährige jedenfalls im «Spielmacher»-Interview mit 360 Media. Beim 4:2 gegen Australien gab Baum ihr Länderspieldebüt. Im zweiten Härtetest des Nationalteams zum Auftakt der WM-Saison gegen Japan am Dienstag (17.45 Uhr/ARD) könnte die Flügelspielerin weiter in den Fokus rücken.

Wück: «In der einen oder anderen Situation ein bisschen aufgeregt»

«Man hat schon gemerkt, dass sie in der einen oder anderen Situation ein bisschen aufgeregt war», sagte Wück nach Baums Einstand am Freitag in Karlsruhe. Da waren zum Beispiel zwei verhunzte Ecken und eine unpräzise Hereingabe aus vielversprechender Position.

«Trotzdem hat sie in Ansätzen schon gezeigt, wie wertvoll sie für uns sein kann», ergänzte Wück. «Sie ist eine Spielerin mit einer unheimlich guten Technik, mit dem ersten Kontakt, die immer wieder ins eins gegen eines geht. Ich denke, das war ein guter Anfang.» Denn das sahen auch die Zuschauer: Da spielt eine Instinktfußballerin, elegant, dribbelstark und mit klugen Laufwegen.

An Selbstbewusstsein fehlt es Baum auch nicht. «Ich habe ein großes Ziel. Ich möchte den Ballon d'Or gewinnen», sagte sie in besagtem Interview. Als die Angreiferin im Sommer nach vier Jahren beim Hamburger SV und einer Saison bei RB Leipzig nach England wechselte, da zuckten viele in der Szene zusammen: Kann sie sich jetzt schon in der starken Women's Super League durchsetzen?

«Das ist schon ein Brett. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war es krass», sagte Baum zur damaligen Bundesliga-Rekordablöse von 600.000 Euro. Baum startete mit einem Tor für Arsenal zum 1:0-Auftaktsieg in Brighton und ließ ein weiteres beim 2:4 gegen Meister Manchester City folgen. Beim Champions-League-Sieger von 2025 ist die Tochter einer tansanischen Mutter und eines deutschen Vaters erst mal gesetzt. «Für mich war es klar, dass ich es irgendwie schaffen werde», sagte sie im Nachhinein.

Eine Erinnerung an ihren gestorbenen Bruder

Bei ihrer DFB-Premiere hatte sie – wie immer – ein Tape mit dem Namen ihres Bruders Dennis am Handgelenk. Der war 2022 mit 17 bei einem Autounfall gestorben. So hat sie das Gefühl, «dass er immer an meiner Seite ist. Er hat als erstes Fußball gespielt, dann habe ich angefangen.»

Auch mit dieser tragischen Geschichte sorgt Baum für Schlagzeilen. Wie er auf ihren steilen Aufstieg reagiert hätte? «Alle sagen, er wäre stolz. Ich selber kann ja nicht sagen, dass er stolz auf mich wäre – weil das ein komisches Gefühl ist», sagte sie vor ihrem ersten Einsatz im Deutschland-Trikot. «Aber ich glaube, er wollte immer, dass ich diesen Weg einschlage.»